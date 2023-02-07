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Опубликовали состав госкомиссии по возвращению уехавших белорусов

Опубликовали состав госкомиссии по возвращению уехавших белорусов
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В Беларуси опубликовали текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создаёт комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. В тексте документа есть и состав комиссии.

Председателем назначен, как известно, генпрокурор Андрей Швед. Его заместителями стали член Совета Республики Валерий Гайдукевич и замгенпрокурора Алексей Стук.

Также в комиссию вошли:

  • Григорий Азаренок - работник СТВ,
  • Сергей Алейник - глава МИД Беларуси,
  • Дмитрий Басков - экс-хоккеист и член Совета Республики,
  • Владимир Басько - директор “Инфопарка”,
  • Елена Богдан - председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,
  • Александр Богданович - председатель ассоциации “Федерация хоккея Республики Беларусь”,
  • Юрий Воскресенский - представитель общественности,
  • Вадим Гигин - председатель “Белорусское общество “Знание”,
  • Александра Гончарова - председатель “Белорусская республиканская пионерская организация”,
  • Дмитрий Гора - председатель Следственного комитета Беларуси,
  • Василий Гурский - главный ученый секретарь НАН РБ,
  • Олег Дьяченко - член Совета Республики,
  • Наталья Карчевская - ректор “Белорусского государственного университета культуры и искусств”,
  • Иван Кубраков - министр внутренних дел,
  • Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета,
  • Марина Ленчевская - депутат Палаты представителей,
  • Александр Маркевич - депутат Палаты представителей,
  • Марат Марков - председатель “Второго национального телеканала”,
  • Игорь Маршалов - запред КГК,
  • Андрей Муковозчик - работник газеты Администрации президента “Беларусь сегодня”,
  • Евгений Пустовой - работник СТВ,
  • Иван Тертель - председатель КГБ,
  • Анна Харута - зампред объединения “Патриоты Беларуси”,
  • Алексей Шваков - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,
  • Ольга Шпилевская - председатель “Белорусский союз женщин”,
  • Иван Эйсмонт - глава БТ.

Эти люди будут решать, кого из уехавших белорусов модно будет освободить от административной или уголовной ответственности за протестов после выборов в 2020 году.

[info_b]Сам текст указа можно прочитать [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/25uk.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Генпрокуратуре Беларуси опубликовали свою версию действий и требований к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года. Теперь стали известны сроки ответа и адрес, куда направлять письмо.

Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности

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