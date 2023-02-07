Опубликовали состав госкомиссии по возвращению уехавших белорусов

Опубликовано: 07.02.2023 19:56 , Обновлено: 07.02.2023

В Беларуси опубликовали текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создаёт комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. В тексте документа есть и состав комиссии.

Председателем назначен, как известно, генпрокурор Андрей Швед. Его заместителями стали член Совета Республики Валерий Гайдукевич и замгенпрокурора Алексей Стук.

Также в комиссию вошли:

Григорий Азаренок - работник СТВ,

Сергей Алейник - глава МИД Беларуси,

Дмитрий Басков - экс-хоккеист и член Совета Республики,

Владимир Басько - директор “Инфопарка”,

Елена Богдан - председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,

Александр Богданович - председатель ассоциации “Федерация хоккея Республики Беларусь”,

Юрий Воскресенский - представитель общественности,

Вадим Гигин - председатель “Белорусское общество “Знание”,

Александра Гончарова - председатель “Белорусская республиканская пионерская организация”,

Дмитрий Гора - председатель Следственного комитета Беларуси,

Василий Гурский - главный ученый секретарь НАН РБ,

Олег Дьяченко - член Совета Республики,

Наталья Карчевская - ректор “Белорусского государственного университета культуры и искусств”,

Иван Кубраков - министр внутренних дел,

Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета,

Марина Ленчевская - депутат Палаты представителей,

Александр Маркевич - депутат Палаты представителей,

Марат Марков - председатель “Второго национального телеканала”,

Игорь Маршалов - запред КГК,

Андрей Муковозчик - работник газеты Администрации президента “Беларусь сегодня”,

Евгений Пустовой - работник СТВ,

Иван Тертель - председатель КГБ,

Анна Харута - зампред объединения “Патриоты Беларуси”,

Алексей Шваков - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,

Ольга Шпилевская - председатель “Белорусский союз женщин”,

Иван Эйсмонт - глава БТ.

Эти люди будут решать, кого из уехавших белорусов модно будет освободить от административной или уголовной ответственности за протестов после выборов в 2020 году.

[info_b]Сам текст указа можно прочитать [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/25uk.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Генпрокуратуре Беларуси опубликовали свою версию действий и требований к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года. Теперь стали известны сроки ответа и адрес, куда направлять письмо.

Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности