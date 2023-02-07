Опубликовали состав госкомиссии по возвращению уехавших белорусов
В Беларуси опубликовали текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создаёт комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. В тексте документа есть и состав комиссии.
Председателем назначен, как известно, генпрокурор Андрей Швед. Его заместителями стали член Совета Республики Валерий Гайдукевич и замгенпрокурора Алексей Стук.
Также в комиссию вошли:
- Григорий Азаренок - работник СТВ,
- Сергей Алейник - глава МИД Беларуси,
- Дмитрий Басков - экс-хоккеист и член Совета Республики,
- Владимир Басько - директор “Инфопарка”,
- Елена Богдан - председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,
- Александр Богданович - председатель ассоциации “Федерация хоккея Республики Беларусь”,
- Юрий Воскресенский - представитель общественности,
- Вадим Гигин - председатель “Белорусское общество “Знание”,
- Александра Гончарова - председатель “Белорусская республиканская пионерская организация”,
- Дмитрий Гора - председатель Следственного комитета Беларуси,
- Василий Гурский - главный ученый секретарь НАН РБ,
- Олег Дьяченко - член Совета Республики,
- Наталья Карчевская - ректор “Белорусского государственного университета культуры и искусств”,
- Иван Кубраков - министр внутренних дел,
- Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета,
- Марина Ленчевская - депутат Палаты представителей,
- Александр Маркевич - депутат Палаты представителей,
- Марат Марков - председатель “Второго национального телеканала”,
- Игорь Маршалов - запред КГК,
- Андрей Муковозчик - работник газеты Администрации президента “Беларусь сегодня”,
- Евгений Пустовой - работник СТВ,
- Иван Тертель - председатель КГБ,
- Анна Харута - зампред объединения “Патриоты Беларуси”,
- Алексей Шваков - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,
- Ольга Шпилевская - председатель “Белорусский союз женщин”,
- Иван Эйсмонт - глава БТ.
Эти люди будут решать, кого из уехавших белорусов модно будет освободить от административной или уголовной ответственности за протестов после выборов в 2020 году.
[info_b]Сам текст указа можно прочитать [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/25uk.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что в Генпрокуратуре Беларуси опубликовали свою версию действий и требований к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года. Теперь стали известны сроки ответа и адрес, куда направлять письмо.
Сколько придется ждать ответа и куда писать желающим вернуться в Беларусь. Подробности