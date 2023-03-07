В комиссию по возвращению уехавших белорусов обратились 23 человека — Генпрокуратура

Опубликовано: 07.03.2023 08:31 , Обновлено: 07.03.2023

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук 6 марта заявил, что в комиссию по возвращению белорусов, которые уехали из страны после 2020 года, обратилось 23 человека.

«Сейчас обратилось в комиссию 23 заявления, находятся на рассмотрении 23 заявления», — сказал он в эфире гостелеканала СТВ.

При этом, по словам Стука, «большинство заявлений не соответствует тем критериям, которые прописаны в указе, тем направлениям, сведениям, которые указаны, чтобы они были представлены».

Заместитель генпрокурора добавил, что в таких случаях комиссия предлагает предоставить недостающие сведения и документы.

Он также сообщил, что комиссия еще не собиралась для обсуждения обращений, потому что «не наработан материал, необходимый для обсуждения того или иного заявления, обращения от той или иной кандидатуры, его написавшей».

В свою очередь Юрий Воскресенский (состоит в комиссии), который также участвовал в беседе заявил, что «не гонится за численностью».

«Пусть это 23 человека или 230 человек. Неважно. Важно, что нас потом никто не упрекнет, что такого механизма не было», — сказал он.

Напомним, комиссию по возвращению уехавших белорусов создали месяц назад, 6 февраля 2023 года. В ее состав вошли, например, генпрокурор Андрей Швед, работник СТВ Григорий Азаренок, председатель КГБ Иван Тертель, глава МВД Иван Кубраков и многие другие. Весь список смотрите по ссылке.

А 6 марта Генпрокуратура запустила специальные телеграм-бот и сайт.