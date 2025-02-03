Сурок Фил предсказал американцам ещё 6 недель зимы. Что пообещали синоптики белорусам?

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Опубликовано: 03.02.2025 10:54 , Обновлено: 03.02.2025

Американский сурок Фил, по поведению которого американцы традиционно предсказывают приход весны, решил, что зима продлится еще шесть недель. Журналисты Тelegraf.news посмотрели, какие погодные сюрпризы спрогнозировали белорусам синоптики и что нам сулит начавшееся ослабление полярного вихря.

Легендарный сурок Фил из Панксатони увидел свою тень в воскресенье, 2 февраля, что, согласно традиции, означает еще шесть недель зимней погоды. Об этом заявили кураторы зверька перед многочисленной толпой на Gobbler’s Knob в Пенсильвании, сообщило агентство AP.

Этот ритуал имеет корни в европейском фольклоре и уже более века проводится в США. Однако настоящую популярность событие приобрело после выхода фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем в 1993 году. Сегодня за прогнозом Фила следят не только в Америке, но и во всем мире, а аналогичные мероприятия проводят в разных странах.

А что говорят синоптики о погоде в Беларуси?

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что американские климатологи и метеорологи с интересом наблюдали за развитием полярного вихря.

Как поясняли эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe, ещё осенью вокруг всего северного полушария сформировались сильные аномалии атмосферного давления, из-за чего наблюдался«необычайно слабый» полярный вихрь.

Он формируется в стратосфере Земли над Северным полюсом и не только напрямую влияет на погоду «здесь и сейчас», но и обуславливает характер погоды на весь зимний период в северном полушарии планеты.

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По данным Telegram-канала Nadvorie, вероятность деформации и разделения Стратосферного полярного вихря к середине февраля возрастает. Однако последствия этого для тропосферы — и, соответственно, для погоды в Беларуси — пока остаются неопределенными.

Специалисты отметили, что некоторые сценарии указывают на возможное похолодание в Европе, что может повлиять и на белорусский регион.

[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает.[/info_b]













По словам синоптиков, на данный момент Беларусь находится в тыловой части циклона, что влечет за собой снегопады, в основном в северной части страны.

Пока в Беларуси снег наблюдается не сильный, видимостьсоставляет 3–5 км, а к утру 3 февраля в некоторых районах ожидается 2–4 см нового снега. Во вторник, 4 февраля, снег продолжится, также возможны слабые метели при температуре ниже 0°С, подчеркнули эксперты Nadvorie.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что синоптики предупредили белорусов о “постепенном понижении температурного фона”, который уже наблюдается в нашей стране. Согласно прогнозу, в начале следующей недели Республику всё также ждут дожди и мокрый снег.

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