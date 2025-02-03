Сурок Фил предсказал американцам ещё 6 недель зимы. Что пообещали синоптики белорусам?
Американский сурок Фил, по поведению которого американцы традиционно предсказывают приход весны, решил, что зима продлится еще шесть недель. Журналисты Тelegraf.news посмотрели, какие погодные сюрпризы спрогнозировали белорусам синоптики и что нам сулит начавшееся ослабление полярного вихря.
Легендарный сурок Фил из Панксатони увидел свою тень в воскресенье, 2 февраля, что, согласно традиции, означает еще шесть недель зимней погоды. Об этом заявили кураторы зверька перед многочисленной толпой на Gobbler’s Knob в Пенсильвании, сообщило агентство AP.
Этот ритуал имеет корни в европейском фольклоре и уже более века проводится в США. Однако настоящую популярность событие приобрело после выхода фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем в 1993 году. Сегодня за прогнозом Фила следят не только в Америке, но и во всем мире, а аналогичные мероприятия проводят в разных странах.
А что говорят синоптики о погоде в Беларуси?
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что американские климатологи и метеорологи с интересом наблюдали за развитием полярного вихря.
Как поясняли эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe, ещё осенью вокруг всего северного полушария сформировались сильные аномалии атмосферного давления, из-за чего наблюдался«необычайно слабый» полярный вихрь.
Он формируется в стратосфере Земли над Северным полюсом и не только напрямую влияет на погоду «здесь и сейчас», но и обуславливает характер погоды на весь зимний период в северном полушарии планеты.
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По данным Telegram-канала Nadvorie, вероятность деформации и разделения Стратосферного полярного вихря к середине февраля возрастает. Однако последствия этого для тропосферы — и, соответственно, для погоды в Беларуси — пока остаются неопределенными.
Специалисты отметили, что некоторые сценарии указывают на возможное похолодание в Европе, что может повлиять и на белорусский регион.
[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает.[/info_b]
По словам синоптиков, на данный момент Беларусь находится в тыловой части циклона, что влечет за собой снегопады, в основном в северной части страны.
Пока в Беларуси снег наблюдается не сильный, видимостьсоставляет 3–5 км, а к утру 3 февраля в некоторых районах ожидается 2–4 см нового снега. Во вторник, 4 февраля, снег продолжится, также возможны слабые метели при температуре ниже 0°С, подчеркнули эксперты Nadvorie.
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что синоптики предупредили белорусов о “постепенном понижении температурного фона”, который уже наблюдается в нашей стране. Согласно прогнозу, в начале следующей недели Республику всё также ждут дожди и мокрый снег.
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