До -15°С. Синоптики пообещали белорусам ливни, морозы и гололедицу. Когда?

Опубликовано: 02.02.2025 12:54 , Обновлено: 02.02.2025

Специалисты тематического канала "Метеовайб" предупредили белорусов о "постепенном понижении температурного фона", который уже наблюдается в нашей стране. Согласно прогнозу, в начале следующей недели Республику всё также ждут дожди и мокрый снег. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какую температуру предрекают синоптики в ближайшее время.

По данным “Метеовайба”, в начале следующей недели Беларусь по-прежнему будет находиться в “тыловой части теряющего активность циклона “Джулиан”. Это значит, что на территорию страны продолжит поступать “неустойчивая и прохладная воздушная масса”. Проще говоря, в начале февраля в синеокой ожидаются дожди, снег, а местами — ливни и слабая метель.

В то же время синоптики Белгидрометцентра рассказали, что в понедельник, 3 февраля, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Во многих районах возможны осадки в виде мокрого снега, а на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью столбик термометра опустится до минимальной отметки -1..-5°С, а днём поднимется до -2..+2°С.

Во вторник, 4 февраля, погодные условия в Республике будут определять “неустойчивые арктические воздушные массы”, которые идут к нам с севера Европы. Синоптики пообещали, что белорусов ждёт всё та же облачная погода с прояснениями.

Ночью на большей части территории, а днём местами по стране — небольшой снег, преимущественно мокрый. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В тёмное время суток температура будет колебаться в пределах от -1 до -8°С, а днём — от -5 до +1°С.

В среду, 5 февраля, на солнце также не надеяться не стоит. Ожидается, что в середине недели будет преимущественно без осадков, лишь днём местами (в основном по западу страны) пройдёт небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог в этот день возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.

А вот температура удивит: согласно предварительному прогнозу, ночью она составит от -3 до -10°С, а при прояснениях — до целых -15°С. Что касается светлого времени суток, то в Белгидромете пообещали от 0 до -6°С, а по западу — +1..+3°С.

Ранее Telegraf.news писал, что минувший понедельник, 27 января, вошёл в историю метеонаблюдений Беларуси. Несмотря на то, что на календаре ещё зима, столбик термометра будто говорит нам об обратном. По данным Белгидрометцентра, максимальная температура была зафиксирована в Пинске — +12.8°С. В Минске суточный максимум оказался выше предыдущего на 3,5°С, а в Витебске и вовсе на целых на 4°С.

«Такого тепла Беларусь никогда не видела» — 27 января вошёл в историю страны. Когда пообещали снег?