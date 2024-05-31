«Стреляют из пушки и отгоняют дожди» - Жители деревни на Брестчине обвинили в засухе местных производителей яблок

Опубликовано: 31.05.2024 16:13 , Обновлено: 31.05.2024

Жители жители деревни Ольховцы Ляховичского района Брестской области пожаловались на местного производителя яблок и груш ООО "Яблоневый посад". "Яблоком раздора" стала противоградовая установка "Зенит", которую начало применять предприятие. По мнению сельчан, именно из-за неё деревня страдает от недостатка осадков.

Как оказалось, противоградовую установку предприятие купило в этом году, чтобы защитить яблоневый сад - он охватывает площадь в 216 гектаров и в течение двух лет подряд сильно страдал от град, из-за чего компания несла огромные убытки.

Общаясь с журналистами районного издания “Ляхавіцкі веснік”, жители деревни заявили, что эта “пушка постоянно стреляет, отгоняет дожди, которые так нужны огородам”. Однако, замдиректора предприятия Геннадий Кернога заверил, что несмотря на заблуждения местных жителей, установка не разгоняет дождевые облака, а лишь предотвращает выпадение града, превращая льдинки в капли дождя.

По словам представителя компании, включают установку примерно за 20-30 минут до того, как в району яблоневого сада приближается гроза (данные отслеживают на четырех специализированных ресурсах).

По какому принципу работает противоградовая установка?

Противоградовая установка работает по следующему принципу: она запускает звуковые ударные волны вверх, благодаря чему нижние теплые слои воздуха перемешиваются с верхними холодными, раздается “выстрел” и град, за счёт образования нейтрального поля и прекращения циркуляции воды, превращается в дождь.

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При этом, как пояснил Кернога, радиус действия установки ограничен – не более полукилометра влево и вправо. По словам представителя компании, в этом году установка уже четыре раза предотвращала град.

“Наш яблоневый сад тоже нуждается в осадках в виде дождя, мы, как никто другой, заинтересованы именно в таких осадках, потому что для полива сада мы используем много воды”, - заверил Кернога.

В свою очередь заместитель председателя районного исполкома Андрей Новогран, комментируя жалобы сельчан, встал на сторону предприятия, заверив, что противоградовая установка никоим образом не мешает дождю, а вот от града спасает не только сады предприятия, но и близлежащие земли.

“Вместо того, чтобы сетовать, что они своими устройствами не дают пойти долгожданному дождю, стоит сказать спасибо за то, что противоградовая установка защищает огороды, клумбы, приусадебные участки, постройки горожан и сельчан”, – заявил Новогран.

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