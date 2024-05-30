Самые жаркие дни позади? Синоптики спрогнозировали дожди и грозы в выходные. Где уже сняли ограничения на походы в лес?

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Опубликовано: 30.05.2024 11:56 , Обновлено: 30.05.2024

Белгидромет предупредил об оранжевом уровне опасности по всей стране в пятницу, 31 мая, и озвучил свой прогноз на предстоящие выходные. Посмотрели, уйдёт ли "тропическая" жара с приходом календарного лета и что ещё, кроме гроз и дождей ждать белорусам в первые дни июня.

Так, оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности гроз Белгидромет объявил во всех областях страны с 9:00 до 21:00 в последний день мая.

Карта метеопредупреждений на 31 мая от Белгидромета

По прогнозам синоптиков, на погоду 31 мая в Беларуси повлияет теплая неустойчивая воздушная масса. Помимо кратковременных грозовых дождей специалисты спрогнозировали усиление порывистого ветра при грозах и утренние туманы. Температура воздуха ночью может опускаться до +10..+16°С по стране, а днём столбики термометров могут достигать +21..+27°С.

В субботу, 1 июня , влияние этой тёплой неустойчивой воздушной массы, по прогнозу Белгидромета, сохранится, а вместе с ней - и дожди, грозы с порывистым ветром и всё те же утренние туманы. Ночную температуру на этот день синоптики спрогнозировали на градус ниже - от +9°С до +15°С, а вот днём - всё те же +21..+28°С.

Не изменится погодная картина - с кратковременными дождями и грозами, судя по прогнозу белорусских синоптиков, и в воскресенье, 2 июня . Температура воздуха и ночная, и дневная, судя по всему, также резко не изменится ни в одну стороны: синоптики пообещали в диапазоне +10..+16°С ночью и +20..+27°С днём.

Однако, согласно прогнозу специалистов Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, для белорусов “самые жаркие дни, похоже, остались позади”. Эксперты обратили внимание на метеограммы, согласно которым в скором времени Беларусь попадёт под влияние “обширного циклона”. В четверг, 30 мая, он начал формироваться над севером Италии, а уже к воскресенью, 2 июня, судя по предварительным прогнозам, его центр окажется уже над Литвой.

Прогноз движения циклона над Беларусью в выходные от тг-канала "Метеовайб"

“Ливней и гроз станет больше, а температурный фон немного понизится”, - рассказали специалисты, чего ждать от этого циклона.

Прошедшие на этой неделе дожди уже благотворно повлияли на ситуацию в белорусских лесах. По состоянию на утро 30 мая любые ограничения на посещение лесов уже сняли в восьми районах страны:

Дзержинском, Логойском, Минском и Смолевичском районах Минской области,

Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Россонском регионах Витебской области.

Однако, потенциально пожароопасная ситуация (в том числе, из-за спрогнозированных синоптиками гроз) остаётся на сегодняшний день как минимум в 25 районах страны:

в Брестском, Малоритском, Жабинковском, Кобринском, Ивановском и Пинском районах Брестской области,

в Березинском и Борисовском районах Минской области,

в Сенненском, Оршанском и Дубровенском районах Витебской области,

в Могилевском районе,

в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Речицком, Октябрьском, Калинковичском, Светлогорском, Мозырском, Наровлянском, Ельском, Петриковском и Жидковичском районах Гомельской области.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза

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