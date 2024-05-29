"Молнии били так часто, что можно было сделать фото" — Гродненцы поделились кадрами грозы, града и затопленных улиц

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Опубликовано: 29.05.2024 20:06 , Обновлено: 29.05.2024

В среду вечером, 29 мая, запад Беларуси накрыла стихия. В некоторых микрорайонах Гродно очевидцы стали свидетелями сильного ливня, молний, а в отдельных участках и града. Несмотря на то, что погода буйствовала недолго, Интернет уже наполнили многочисленные видео затопленных улиц и магистралей.

Ранее Telegraf.news писал, что конец мая выдался по-летнему жарким: дневные максимумы вот-вот грозят перевалить за +30°С даже в северных регионах страны. Специалисты рассказали, надолго ли задержится такая “тропическая” жара в Беларуси, а также когда и где ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом.

На сколько “задержатся тропики” в Беларуси? Синоптики предупредили о грозовых дождях с градом