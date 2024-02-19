"Страшное оружие" - Генпрокурор предупредил об опасности летательных аппаратов в Беларуси

Опубликовано: 19.02.2024 13:45 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Андрей Швед в понедельник, 19 февраля, заявил, что бесконтрольное использование летательных аппаратов представляет собой реальную угрозу общественной и национальной безопасности Беларуси. Летательные аппараты, к которым генпрокурор отнёс как беспилотники, так и прочие летательные аппараты лёгкого класса, по его словам, сегодня являются "серьёзным оружием".

Говоря об усилении контроля в сфере легкой авиации, Швед упрекнул “должностных лиц” в отсутствии должного контроля за полётами беспилотных летательных аппаратов на ряде значимых белорусских объектов инфраструктуры, в том числе, стратегических.

“В нынешних условиях беспилотник - это не только летательный аппарат, это ещё и оружие, страшное оружие. Поэтому здесь расслабления быть не должно. В любом случае должен быть жёсткий контроль, потому что речь идёт как о национальной безопасности нашего государства, так и о безопасности наших людей”, - заявил генпрокурор.

По его словам, основная проблема бесконтрольного использования летательных аппаратов сегодня заключается в том, что, “как и в других направлениях деятельности, должностные лица не выполняют свою работу”.

“Летательные аппараты - это не только беспилотники, это и легкие летательные аппараты. А там - бесконтрольность, бесхозяйственность”, - упрекнул неназванных “должностных лиц” Швед и в качестве примера печальных последствий такой “бесконтрольности” привёл смертельное происшествие в Вилейском районе Минской области. Там в августе прошлого года разбился мотодельтаплан - погибли два мужчины 52 и 24 лет.

Под Вилейкой разбился мотодельтаплан – 2 человека погибли

Напомним, в Беларуси с 27 марта 2024 года вступит в силу запрет на хранение и оборот беспилотников и авиамоделей. К этому времени белорусы обязаны либо продать свои беспилотники организациям или индивидуальным предпринимателям, либо передать их на хранение уполномоченным органам.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?

В связи с этим президента №297 о госучёте беспилотников с осени прошлого года международные почтовые отправления и товары из-за границы для белорусов начали подвергать дополнительной проверке перед вручением адресату.

Новый указ ввел дополнительные проверки посылок белорусам из-за границы. Что будут искать?