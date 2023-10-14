Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?

Опубликовано: 14.10.2023 08:55 , Обновлено: 14.10.2023

Заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет разъяснил, кому из белорусов разрешат запускать беспилотники даже после вступления в силу нового указа о их запрете для физических лиц.

По словам Апета, указ о запрете использования беспилотников для физических лиц не предусматривает полную отмену авиамодельного спорта в Беларуси. В указе прописано, что общественные объединения по авиамодельному спорту подпадают под определение юридического лица, следовательно, члены этих объединений по-прежнему смогут запускать летающие авиамодели или беспилотные летательные аппараты, сообщило агентство Sputnik.

Представитель Департамента по авиации подчеркнул, что никакого запрета или ограничений на “эксплуатацию, хранение, изготовление и использование” авиамоделей для этой категории граждан вводить не будут. Однако, хранение и эксплуатацию авиамоделей в этом случае, по словам Апета, “должно организовывать общественное объединение”.

Кроме того, он подчеркнул, что у членов объединения авиамоделистов в обязательном порядке должно быть соответствующее удостоверение . Без такого удостоверения физическому лицу в Беларуси запрещено будет использовать и беспилотники, и летающие авиамодели.

Как пояснил Апет, летающим авиамоделям также “будут приравнены летающие игрушечные самолеты и вертолеты на дистанционном управлении”.

Когда начнёт действовать запрет на беспилотники для белорусов?

[info_b]Указ “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”, который, по сути, запрещает простым белорусам владеть и управлять БПЛА, Александр Лукашенко подписал 25 сентября 2023 года. [/info_b]

Запрет на хранение и оборот беспилотников и авиамоделей вступит в законную силу через полгода после официального опубликования, то есть 27 марта 2024 года. К этому времени физлицам необходимо либо продать свои беспилотники организациям или индивидуальным предпринимателям, либо передать их на хранение уполномоченным органам.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА

Однако, запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовления БЛА физическими лицами начал действовать сразу же после официального опубликования документа.

Напомним, в настоящее время на рассмотрение белорусского парламента также находится новая редакция Воздушного кодекса Республики Беларусь. В нём прописано изменение определения БПЛА, а также предусматривается создание «базы данных государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов», то есть все гражданские беспилотники предложили ставить на государственный учёт в обязательном порядке, чего до сих пор в Беларуси не было.

Совмин предложил обязать белорусов ставить все беспилотники на госучет

Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс 11 октября был принят Палатой представителей в первом чтении.