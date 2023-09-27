Новый указ ввел дополнительные проверки посылок белорусам из-за границы. Что будут искать?

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Опубликовано: 27.09.2023 08:44 , Обновлено: 27.09.2023

Международные почтовые отправления и товары из-за границы для белорусов решили подвергать дополнительной проверке перед вручением адресату. Такая мера предусмотрена новым указом президента №297 о госучёте беспилотников, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 27 сентября.

Как следует из текста документа, теперь международные почтовые отправления и товары, которые идут из-за границы в адрес физических лиц с территории государств – членов ЕАЭС,перед доставкой или вручением адресату будут доставлять в “места проведения контроля”. Там их должны будут проверить на наличие “вложений, имеющих признаки содержания гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей”.

Кроме того, проверять будут и наличие других запрещенных товаров, в том числе “веществ и материалов, за незаконное перемещение которых через государственную границу Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность”.

Где именно будут проводиться такие проверки и какие госорганы будут этим заниматься, предстоит отдельно определить Совету министров Беларуси.

[info_b]В указе отдельно прописано, что дополнительные проверки не будут проводиться в отношении международных почтовых отправлений и товаров в адрес физических лиц, которые перемещаются через территорию Беларуси транзитом.[/info_b]

Что делать белорусам, у которых уже есть беспилотник?

Напомним, 25 сентября Александр Лукашенко подписал указ “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”. По сути, документ запрещает простым белорусам владеть и управлять БПЛА.

Лукашенко запретил белорусам владеть и управлять БПЛА

Документом предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям для их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом.

Как следует из текста документа, белорусы, у которых уже есть на руках БПЛА, подпадающие под действие указа, должны в течение трех месяцев продать их или передать на хранение в уполномоченную организацию (указом она пока не определена). Юрлиц или индивидуальных предпринимателей, в свою очередь, обязали в течение пяти рабочих дней после официального опубликования указа по ставить беспилотники на госучет в Департаменте по авиации.

Для операторов дронов в указе также предусмотрены нововведения: их обязали проходить специальную подготовку прежде, чем приступить к работе с беспилотником. Пока они находятся в стадии разработки. Все эти меры авторы закона аргументировали “обеспечением национальной и общественной безопасности”.