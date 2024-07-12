Мощный грозовой фронт обрушился на Брестчину и затопил Гродно. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 12.07.2024 07:51 , Обновлено: 12.07.2024

Вечером в четверг, 11 июля, к Беларуси подошёл мощный грозовой фронт. Первыми под ударом оказались Гродненская и Брестская области - в первой проливным дождём в считанные минуты затопило улицы областного центра, во второй шквалистый ветер оставил без электричества несколько сёл и деревень. Посмотрели, куда, по прогнозам синоптиков, двинется дальше грозовой фронт и где в пятницу, 12 июля, белорусам ждать аналогичной картины.

На Брестчине шквалистый ветер обрывал провода и валил деревья

По данным Брестских энергетиков, в регионе минувшим вечером больше других от грозового фронта пострадал Каменецкий район. Так, в агрогородке Рясна сильными порывами ветра повалило опоры линии электропередачи (ЛЭП) 0,4кВ, а в ряде деревень (например, в Подбелах, Радевичах, Волчине) провода оборвали не устоявшие под напором шквалистого ветра деревья и сломанные ветки.

“Как только прошел грозовой фронт, бригады Высоковского участка и Каменецкого района электрических сетей приступили к обследованию поврежденных участков и восстановлению электроснабжения”, - рассказали в Брестэнерго и показали фото из пострадавших деревень.

Гродно затопило после тридцатиградусной жары

Жителям соседнего Гродненского региона больше всего неприятностей доставил мощный ливень. Жители областного центра показали в соцсетях, как буквально за 10-15 минут улицы города превратились в реки, из-за чего автомобилистам пришлось невольно оттачивать навыки аквапланирования.

Впрочем, судя по словам авторов некоторых видео и комментариям под роликами в соцсетях, многие горожане, изнывающие в последние дни от жары, перевалившей за тридцатиградусную отметку, были рады кратковременной передышке в тропическом зное, которую подарила им непогода.

На подобные видео некоторые жители других белорусских регионов, которые также изнывают от аномальной жары в эти дни, реагировали с неприкрытой завистью.

“Я вам завидую! Часть в Минск пошлите, плиз”, - написал один из пользователей TikTоk, и судя, по прогнозу синоптиков, ждать ему придётся не долго.

тг-канал Nadvorie

Куда грозовой фронт двинется дальше?

Согласно оперативным данным Белгидромета, в ближайшие 12 часов, оранжевый уровень опасности из-за гроз будет действовать не только на Брестчине и Гродненщине, но и Минщине. Подойдя к Витебской, Могилёвской и Гомельской областям, судя по прогнозам синоптиков, фронт начнёт ослабевать - там уровень опасности по этим неблагоприятным явлениям уже понижен до жёлтого уровня. Впрочем, по всей стране будет сохраняться опасный уровень жары на протяжении ближайших суток.

Карта метеопредупреждений Белгидромета на 12 июля

В связи в жарой (в южных районах страны сегодня термометры могут показать до +35 +36°С, а в среднем по стране - порядка+30 +34°С), в МЧС предупредили белорусов о следующих факторах опасности:

нарушение электроснабжения,

возникновение природных пожаров и пожаров в жилых и производственных зданиях,

гибель людей на воде при купании,

увеличение вероятности тепловых ударов,

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Telegraf.news рассказал о рекомендациях Министерства здравоохранения на время жары. Ведомство призвало белорусов внимательнее относиться в этим дни к своему самочувствию и здоровью своих близких и назвало “предупреждающие признаки” теплового удара, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь.

Минздрав рассказал, что делать белорусам без кондиционера во время наступающей жары. А при каких признаках вызывать «скорую»?