Мощный грозовой фронт обрушился на Брестчину и затопил Гродно. Кому приготовиться?
Вечером в четверг, 11 июля, к Беларуси подошёл мощный грозовой фронт. Первыми под ударом оказались Гродненская и Брестская области - в первой проливным дождём в считанные минуты затопило улицы областного центра, во второй шквалистый ветер оставил без электричества несколько сёл и деревень. Посмотрели, куда, по прогнозам синоптиков, двинется дальше грозовой фронт и где в пятницу, 12 июля, белорусам ждать аналогичной картины.
На Брестчине шквалистый ветер обрывал провода и валил деревья
По данным Брестских энергетиков, в регионе минувшим вечером больше других от грозового фронта пострадал Каменецкий район. Так, в агрогородке Рясна сильными порывами ветра повалило опоры линии электропередачи (ЛЭП) 0,4кВ, а в ряде деревень (например, в Подбелах, Радевичах, Волчине) провода оборвали не устоявшие под напором шквалистого ветра деревья и сломанные ветки.
“Как только прошел грозовой фронт, бригады Высоковского участка и Каменецкого района электрических сетей приступили к обследованию поврежденных участков и восстановлению электроснабжения”, - рассказали в Брестэнерго и показали фото из пострадавших деревень.
Гродно затопило после тридцатиградусной жары
Жителям соседнего Гродненского региона больше всего неприятностей доставил мощный ливень. Жители областного центра показали в соцсетях, как буквально за 10-15 минут улицы города превратились в реки, из-за чего автомобилистам пришлось невольно оттачивать навыки аквапланирования.
Впрочем, судя по словам авторов некоторых видео и комментариям под роликами в соцсетях, многие горожане, изнывающие в последние дни от жары, перевалившей за тридцатиградусную отметку, были рады кратковременной передышке в тропическом зное, которую подарила им непогода.
На подобные видео некоторые жители других белорусских регионов, которые также изнывают от аномальной жары в эти дни, реагировали с неприкрытой завистью.
“Я вам завидую! Часть в Минск пошлите, плиз”, - написал один из пользователей TikTоk, и судя, по прогнозу синоптиков, ждать ему придётся не долго.
Куда грозовой фронт двинется дальше?
Согласно оперативным данным Белгидромета, в ближайшие 12 часов, оранжевый уровень опасности из-за гроз будет действовать не только на Брестчине и Гродненщине, но и Минщине. Подойдя к Витебской, Могилёвской и Гомельской областям, судя по прогнозам синоптиков, фронт начнёт ослабевать - там уровень опасности по этим неблагоприятным явлениям уже понижен до жёлтого уровня. Впрочем, по всей стране будет сохраняться опасный уровень жары на протяжении ближайших суток.
В связи в жарой (в южных районах страны сегодня термометры могут показать до +35 +36°С, а в среднем по стране - порядка+30 +34°С), в МЧС предупредили белорусов о следующих факторах опасности:
- нарушение электроснабжения,
- возникновение природных пожаров и пожаров в жилых и производственных зданиях,
- гибель людей на воде при купании,
- увеличение вероятности тепловых ударов,
- увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Ранее Telegraf.news рассказал о рекомендациях Министерства здравоохранения на время жары. Ведомство призвало белорусов внимательнее относиться в этим дни к своему самочувствию и здоровью своих близких и назвало “предупреждающие признаки” теплового удара, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь.
Минздрав рассказал, что делать белорусам без кондиционера во время наступающей жары. А при каких признаках вызывать «скорую»?