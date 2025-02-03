Стоит ли поощрять хорошую учебу ребёнка деньгами? Вот почему психолог сравнила внешнюю мотивацию с "костылями"

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.02.2025 12:27 , Обновлено: 14.03.2025

Купим тебе новый смартфон, если закончишь учебный год с хорошими отметками… Поедем в аквапарк, если исправишь четвертную оценку по математике… Дам 50 долларов, если будешь хорошо вести себя в школе… Какие только инструменты не пытаются использовать родители, чтобы нацелить ребенка на результат. А нужно ли? Об этом рассказала специально для читателей Telegraf.news белорусский детский и семейный психолог Светлана Тур.

Многие из родителей сомневаются в том, стоит ли повышать интерес ребенка к учебе, привлекая финансовые инструменты, и переживают, что их сын или дочь потеряют внутренний стимул постигать новое и любопытствовать. А кто-то вводит «оплату» даже за домашний труд: убранные игрушки, помытую посуду, вынесенный мусор, поход в магазин. Аргументы родителей: дети должны понимать, что деньги нужно зарабатывать. Мы же на работе также становимся эффективнее, когда нас поощряют…

Психолог Светлана Тур поделилась с читателями Telegraf.news своим мнением о том, как же грамотно выстроить систему стимулов для ребенка.

[info_b] Светлана Тур — детский и семейный психолог, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), арт-терапевт, сказкотерапевт, спикер международных фестивалей и конференций по психологии, автор публикаций в научно-методических изданиях. Закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Стаж работы — свыше 23 лет. Ведет свой сайт svetlanatur.by.

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Почему школьникам сейчас скучно учиться?

Для современных родителей вопрос мотивации детей к учебе сегодня стоит чрезвычайно остро. И надо разбираться, почему это происходит. Дети, рожденные в эпоху Водолея (после 2000 года), совсем другие, - подчеркнула специалист. - Они свободные и готовы к восприятию любой информации. С появлением интернета дети могут сами эту информацию добывать. А наша система обучения отстаёт от нового поколения. Современным школьникам просто неинтересно учиться в школе. Возьмем, к примеру, урок по истории или географии. Ученики сами могут найти любой материал. Но им нужно давать какие-то познавательные вопросы, которые бы их цепляли и побуждали к поиску, а потом устраивать дебаты в защиту той или иной точки зрения.

Приходится констатировать, что школа не учит детей формировать собственное мировоззрение. Не учит их находить причинно-следственные связи. Она просто обрушивает на них поток информации. Детям там скучно, к тому же в детских коллективах отсутствует социальное взаимодействие. Дружно классом ничего не решается. Школьники общаются в определенном узком кругу, и их это устраивает. Они сами мне про это рассказывают на консультациях.

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Родители детей подросткового возраста часто жалуются: ребенок перестал их слушаться. Почему? Да потому что это особенность возраста. Подросток начинает проявлять своё «я». Он начинает искать себя в этой жизни. И не может найти, потому что то, что его окружает, ему вообще неинтересно. Он не хочет своё время тратить на это. Поэтому дети начинают протестовать.

Но понятно, что школу закончить всё-таки нужно. Потом необходимо получить профессию, а пропуском в вуз или колледж является диплом об общем среднем образовании, точней, отметки в этом документе. Поэтому дети вынуждены играть по установленным взрослыми законам. Но делают они это неохотно. И поэтому родители обращаются за помощью к нам, спрашивают, как сформировать у ребенка мотивацию к учебе. И вот здесь как раз-таки на помощь и приходит система поощрения детей. Потому что мотивация — это и есть поощрение ребёнка.

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Можно ли «купить» мотивацию ребенка?

Мне категорически не нравится такая постановка вопроса – платить детям за оценки или за какую-то помощь по дому, - подчеркнула Светлана Тур. – К сожалению, сейчас родителям в силу различных социально-экономических обстоятельств, интенсивности жизни, их эмоциональной опустошенности, проще всё перевести в денежный эквивалент. К этому можно относиться по-разному, но это факт. Не соглашаются с финансовыми поощрениями теперь только единицы. Как же можно грамотно использовать такую мотивацию?

Я бы предложила установить прозрачную и понятную ребенку систему начисления баллов, где бы баллы не только начислялись, но и минусовались, например, при получении низкой отметки, неудовлетворительного поведения, замечания от учителя, невыполненного домашнего задания. Пусть баллы начисляются в течение недели, а в конце подводится итог и выводится суммарный балл, который переводится в рубли. Например, 8 баллов за неделю - это 8 рублей. Важно в первые недели отдавать их ребенку, чтобы он потратил «заработанное» на себя и получил от этого удовольствие. Далее он будет понимать, ради чего старается.

Замахиваться на длинную дистанцию сразу не стоит. Долгосрочная дистанция возможна только когда пройдена короткая. Сразу мы подводим итог раз в неделю, раз в две недели, а потом уже, когда все доведено до автоматизма (это как вождение на автомобиле: сразу ты учишься и смотришь на педали, на газ, а потом уже просто едешь, не фиксируя своё внимание на этом), когда навык или привычка учиться выработаны, вот тогда только мы можем идти на длинную дистанцию, и то не на целый год.. Это может быть максимум четверть. Причем долгосрочные цели скорей к старшему звену школы относятся, а для среднего звена всё-таки ещё нужны короткие дистанции…

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Также надо четко понимать, что иногда для ребёнка получить «шестёрку» — уже победа над собой, ведь сегодня он смог сделать что-то лучше, чем вчера. Поэтому не надо его нацеливать на «девятки» и «десятки», а надо поддержать в стремлении улучшить свою успеваемость пусть на 1 или 2 балла, с учетом его реальных возможностей.

Если мы говорим про младших школьников, то за заработанные баллы родители могут купить ребенку, например, какую-то «вкусняшку». Когда же ребенок на что-то копит деньги (это может быть конструктор, игровая приставка, чехол для телефона и т.д.), баллы за первую, вторую, третью неделю могут суммироваться. Потом они конвертируются в деньги и отправляются в копилку. То есть ребёнок деньги в руки не получает, а получает бонус в виде какого-то материального вознаграждения. Либо это может быть поход всей семьёй в пиццерию или что-то еще. Но сейчас у родителей настолько нет времени, что им удобнее давать ребёнку деньги.

— Давайте искать в этой системе плюсы, - предложила психолог. – Ребенок получает первый опыт финансовой грамотности, учится, как правильно распоряжаться своими деньгами. Ты можешь их сразу все потратить, а можешь распределить на неделю. Начиная со школы, он учится зарабатывать, потому что учёба — это такой же труд для него, как работа для его родителей. И если он постарается, он может получить более высокие оценки. Значит, у него будет больше денег. А если не постарается, денег будет меньше, а, может, он даже останется «должен». Поэтому это очень хорошая система, которая мотивирует детей. На мой взгляд, это честные отношения. Ребенок проявляет некую свою самостоятельность, чувствует свою значимость, в конце концов, он получает определенную финансовую независимость.

А домашняя работа должна поощряться?

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Часто родители на консультациях жалуются, что их ребёнок — неаккуратный, на письменном столе у него всегда беспорядок, он не складывает свою одежду в шкаф, не убирает за домашними животными, ленится гулять с собакой… Что мы делаем тогда? Мы вводим в систему правила, в которых фиксируем всё то, что ребёнок не выполняет, — посоветовала психолог. — Ну, например, он должен сложить одежду, сделать самостоятельно уроки, поменять лоток у кота, помыть за собой посуду. В общем, всё то, что ребёнок не делает, а по возрасту уже должен это делать. И за выполнение каждого из пунктов также начисляются баллы.

Она подчеркнула, что правил не должно быть много:

- Например, в правилах пять пунктов. Выполнил все – получил пять баллов. Эти баллы могут суммироваться с баллами за оценки, и за неделю может быть хорошая «прибыль», если, конечно, ребенок постарается. Родители на это идут, потому что сначала надо ребёнка перестроить, чтобы выработать у него новые нейронные связи, новые привычки. Как правило, проходит неделя, вторая, третья, и ребёнку уже эти опорные моменты не нужны. Он идёт уже дальше на долгосрочные цели, то есть собирает уже на более дорогие покупки.

Чаще всего сначала ребенок тратит свои деньги на мелочи. Он, наконец-то, может купить себе то, что родители не одобряют, например, те же чипсы. Есть дети-альтруисты, которые покупают что-то маме, младшей сестричке. Это их личное дело, в этом процессе ребенок проходит очень хорошую школу жизни. Во-первых, он учится накапливать деньги, что немаловажно, во-вторых, он учится их сам зарабатывать и соизмеряет свои силы и возможности с тем результатом, который он получает.

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“Внешняя мотивация - это костыли”

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Деньги — это неотъемлемая часть нашей жизни, и финансовая мотивация учит наших детей по-другому относиться в том числе к родительским деньгам, — рассуждает психолог. — На собственном примере они понимают, что заработанные деньги — небезграничны. Ты не можешь за полученные за неделю или месяц баллы купить себе айфон. Для этого надо работать долго: целую четверть или полгода.

«Для ребенка очень важна мотивация. А через снижение мотивации к учебе в школе снижается потом и интерес к жизни в целом, — предупредила специалист. - Детям, которые хорошо учатся, внешняя мотивация не нужна. У них есть внутренняя мотивация, внутренняя потребность учиться, стремление быть первыми и лучшими во всём. Но многим нужна внешняя мотивация. Внешняя мотивация - это костыли, которые помогают ребёнку дойти до финиша, например, до окончания школы. Причем, у многих со временем внешняя мотивация переходит во внутреннюю, и тогда уже костыли не нужны».

Как правильно давать ребенку карманные деньги?

Довольно часто оплатой за учебу или работу по дому родители заменяют карманные деньги. Мы спросили у психолога, правильно ли это?

Карманные деньги надо регулярно давать без каких-либо условий, — подчёркивает специалист. — То есть, как бы ребенок не учился, как бы он не вел себя, даже если провинился в школе, определенная сумма, выделенная на неделю, у него всегда должна быть, например, 5 рублей. А вот если захочет что-то сверх того, он знает, что должен приложить для этого определённые усилия.

Давайте будем честными: родители всё равно покупают своим детям телефоны компьютеры, гаджеты. Но если ребенок сможет сделать свой весомый вклад в такую покупку, а мама с папой добавят ему недостающую сумму, он обязательно будет гордиться, что вложил свои деньги, он для этого старался, значит, он молодец.

Например, зимой предполагается экскурсия в Питер с одноклассниками. Поездку, конечно, оплачивают родители. Но у ребенка есть возможность заработать на свои «хотелки»: магнитики, майки, какие-то лакомства. И ребёнок старается…

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Хотелось бы обратить внимание родителей на особенности подросткового возраста: с детьми младшего школьного возраста ещё можно тратить деньги вместе. До 11-12 лет они соглашаются на совместные семейные развлечения, экскурсии, путешествия. А подросткам это уже не надо, более того, это даже противоречит их возрастным особенностям. Им важно проявить самостоятельность, они хотят сами распоряжаться заработанными деньгами.

Я всегда говорю родителям: ребенок имеет право хотя бы раз в неделю купить то, что он хочет, он должен получить удовольствие от того, на что он свои силы потратил. Мы, взрослые, уже давно бегаем по одному кругу, мы разучились получать удовольствие от жизни. Очень важно, чтобы ребенок научился понимать свои потребности и кайфовать. Пускай он получит кайф даже от купленной за свои деньги шоколадки…

“К психологу должны приходить трое: ребенок, его мама и папа”

Эксперт озвучила еще один важный момент.

— Когда возникают проблемы с мотивацией у детей, когда ребенок буквально ненавидит школу с первого класса, тут очень важны внимание и поддержка со стороны двух родителей, Поэтому на консультацию к психологу должны приходить трое: ребенок, его мама и папа, - посоветовала Светлана Тур. — Когда приходят оба родителя, ребенок ощущает поддержку от двоих, значит, он может опираться на два крыла. Ему уже от одного этого факта становится спокойней и уверенней.

Недавно у меня была семья, где папа не верил в помощь психолога, но после совместной консультации сказал дочери-подростку: «Если тебе это нужно, я буду оплачивать занятия с психологом для тебя». Она плакала от радости, потому что для неё это было очень важно. Девочка, может, впервые ощутила, что отец её понимает и поддерживает. Ведь часто родители рассуждают примерно так: ребенок одет, накормлен, обеспечен, ну какие у него могут быть проблемы? А подростка эмоционально буквально разрывает на части. Если подросток приходит за решением своих проблем только с мамой, он будет и дальше лететь по жизни, опираясь на одно крыло. Но это полет раненой птицы. Поэтому хотелось бы, чтобы и отцы участвовали в жизни своих детей и были рядом, когда их ребенку плохо…

Ранее Telegraf.news писал, что каждый ребенок проходит через школьный этап по-разному. Одни с удовольствием ходят на учебу, другие по утрам цепляются за свою кровать и ни за что не хотят ее покидать. Почему же некоторые дети совсем не хотят заниматься и все доводы, которые вы приводите, оказываются безрезультатными? Ознакомьтесь с 4 методами, которые должны помочь вашему ребенку легче усваивать знания.

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