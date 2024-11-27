Патриотизм, деловой стиль и ограничения гаджетов. Минобразования Беларуси утвердило правила для школьников и родителей

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Опубликовано: 27.11.2024 15:11 , Обновлено: 21.03.2025

Министерство образования обнародовало текст Правил родителей и Правил учащихся, анонсированные в начале осени главой ведомства. В обоих документах содержится по 10 пунктов, которые, как заявили в министерстве, "должны стать основой деятельности" каждого белорусского учреждения образования.

Правила были утверждены приказом главы ведомства Андрея Иванца №505 от 21 ноября 2024 года.

Как пояснили в Минобразования, эти документы стали”продолжением работы по повышению статуса всех участников образовательного процесса”, а их целью является обеспечение единых подходов ко взаимодействию учеников, их родителей и представителями учебных заведений, в том числе, преподавателями.

В профильном ведомстве убеждены, что родители школьников на ряду с учителями должны принимать участие в образовательном процессе и формировать у своих детей гражданственность и патриотизм, а воспитывать - исключительно “на основе культурных и духовных традиций белорусского народа”.

В первых пунктах в правилах для родителей прописали их обязанность по обеспечению условий для воспитания, образования, развития, социализации и укрепления здоровья детей.

При взаимодействии с учителями Минобразования потребовало от родителей избегать конфликтов, взаимодействовать по вопросам воспитания и обучения и “способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе и родительском сообществе”.

Кроме того, родителям рекомендовали “соблюдать этические принципы и правила поведения”, в том числе при общении с Сети, “стремиться к повышению собственной психолого-педагогической компетентности” и быть “положительным примером” для детей - внешним видом, поведением, культурой общения.

[info_b]С полным текстом Правил родителей и Правил учащихся можно ознакомиться на сайте Минобразования по ссылке.[/info_b]

Впрочем, если в правилах для родителей прописали более общие рекомендации, то в правилах учащихся они носят более практический характер. Учеников обязали не только уважать честь и достоинство учителей и одноклассников, их национальные и религиозные чувства, слушаться родителей и добросовестно учиться, но и соблюдать деловой стиль одежды, поддерживать чистоту и порядок на территории школы, соблюдать правила внутреннего распорядка школы и выполнять требования учителей и родителей относительно пользования электронными гаджетами и интернет-связи.

А вот первым пунктом в правилах учащихся значится требование быть “патриотами своей страны, малой родины, своего учреждения образования”.

Впрочем, правовой статус этих правил не до конца понятен - в Минобразования не уточнили, носят ли правила рекомендательный или обязательный статус и какие последствия для учеников и их родителей будут иметь нарушения этих правил.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава Минобразования Андрей Иванец ранее называл эти правила “кодексом”. В 2022 году, приказом министра образования аналогичным образом были утверждены Правила педагогических работников.

В Минобразования предложили составить кодекс для белорусских школьников и их родителей. Что в него войдёт?