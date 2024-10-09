Нужно ли покупать новый дневник, если школьник исправил там ошибку? В Минобразования ответили белорусам

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Опубликовано: 09.10.2024 12:54 , Обновлено: 09.10.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, что сейчас в соцсетях обсуждают, надо или нет покупать школьнику новый дневник, если он допустил ошибки при заполнении документа и исправил их. В ведомстве дали ответ.

В Минобразования пояснили, что вести дневники учащихся нужно согласно требованиям, прописанными на третьей странице дневника. Там указано, что все записи в дневнике должны вестись “аккуратно, грамотно, разборчивым почерком”, передали в министерстве.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что исправление ошибки в дневнике - это не повод покупать новый. “Все взаимоотношения между субъектами образовательного процесса должны строиться на принципах сотрудничества и уважительного отношения друг к другу”, - дополнили в Минобразования.

Ранее Telegraf.news писал, что Минобразования в своем инструктивно-методическом письме к началу 2024/ 2025 учебного года пояснило, можно ли в школах не использовать бумажные дневники учащихся, если применяются электронные.

В Минобразования пояснили, можно ли заменить бумажные дневники электронными в белорусских школах

Также мы рассказывали, что еще в сентябре 2023 года Минобразования приняло постановление № 314, которым изменило типовые формы дневника. Поэтому родителям школьников следует смотреть при покупке этого документа на год его выпуска и приобретать дневники, произведенные в 2024-м.

К слову, сами изменения мелкие: убрали некоторые картинки, исправили языковую ошибку и поменяли одну надпись.

Старые образцы не подойдут? В Минобразования ответили, какие дневники нужно купить белорусским школьникам