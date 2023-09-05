Почему ребенок не хочет учиться? Психологи назвали 4 способа, как убедить его заниматься с удовольствием

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Опубликовано: 05.09.2023 11:40 , Обновлено: 05.09.2023

Каждый ребенок проходит через школьный этап по-разному. Одни с удовольствием ходят на учебу, другие по утрам цепляются за свою кровать и ни за что не хотят ее покидать. Почему же некоторые дети совсем не хотят заниматься и все доводы, которые вы приводите, оказываются безрезультатными? Ознакомьтесь с 4 методами, которые должны помочь вашему ребенку легче усваивать знания.

Почему ребенок не хочет учиться?

Нежелание учиться — очень распространенное явление, которое встречается на всех этапах обучения. Оно может иметь различную подоплеку в зависимости от конкретного ребенка.

В школах программа для детей одинаковая, но сами дети разные. Одному ученику будет скучно от легкости заданий, а другой будет часами мучиться над одним примером.

Другое дело — индивидуальные предпочтения: кто-то любит математику больше, чем иностранный язык, а кто-то выбирает в качестве любимого предмета родной язык.

Кроме того, на нежелание учится может влиять давление сверстников, требования родителей и учителей. Всё это может привести к срыву и, как следствие, к отсутствию мотивации у ребенка.

Поэтому, вместо того, чтобы ругать ребенка, покажите ему другие методы обучения, которые будут гораздо интереснее и, главное, эффективнее.

Как заинтересовать ребенка учебой?

Прежде всего психологи советуют подумать, что нравится вашему ребенку? Может быть, он часто поет, рисует или любит проводить время на свежем воздухе? Это и нужно использовать для обучения, пишет Genialne.

Разнообразие и творчество. Сделайте обучение интересным и постоянно меняйте методы. Используйте игры, окружающую среду, движение или искусство. Пусть у вашего ребенка будет возможность проявить себя. Цели и поощрения. Не обязательно сразу же покупать ему новую игрушку, но такая мотивация гораздо лучше, чем полное отсутствие таковой. Когда ребенок выполнит все задания, можно предложить ему поиграть или приготовить его любимый завтрак на следующий день. Интересные источники. Не ограничивайте учебу учебниками. Например, если вы помогаете ребенку выучить английский язык, показывайте ему предметы, приводите ситуации или вставляйте фразы во время игры. Он, несомненно, лучше усвоит полученные знания. Независимость. Предоставьте ребенку выбор: сегодня упор на язык или математику? Что лучше — сначала выучить словарный запас или решить уравнения? Ребенок будет чувствовать, что он контролирует свои действия, а не просто выполняет ваши указания.

А как сделать так, чтобы ребенку было легче вставать в школу?

Прежде всего, обеспечьте ребенку определенный режим дня. Пусть он ложится спать и встает всегда в одно и то же время (даже в выходные дни!).

Также обеспечьте ему ежедневную физическую активность (но не только перед сном) и здоровое питание без кофеина и избытка сахара. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна.

Позаботьтесь о том, чтобы в спальне ребенка было темно и прохладно (проветривайте ее каждый вечер). Уберите из нее все электронные устройства, включая телевизор, чтобы они не мешали сну.

Кроме того, следите за тем, чтобы ребенок не пользовался мобильным телефоном перед сном. Синий свет, излучаемый экраном устройства, затрудняет засыпание.

“Синдром 7-го сентября”

Кстати, осенью 2022 года в Минздраве Беларуси сообщили, что после первой недели учебы белорусские школьники могут ощутить на себе последствия «синдрома седьмого сентября». Как правило, это может выражаться в недомоганиях, плохом самочувствии и болях головы и в животе.

Однако синдром возникает не из-за непривычной еды в школьной столовой, или каких-либо испарений в свежеотремонтированных классах. И уж точно не из-за недавно введенного «обязательного единого элемента» школьной формы, тем более, что тот совсем не обязательный.

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