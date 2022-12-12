Стало известно, почему российская "Вкусно и точка" не открылась в Беларуси

Опубликовано: 12.12.2022 18:46 , Обновлено: 12.12.2022

Гендиректор компании, которая владеет сетью кафе-подражателей McDonald's в России Олег Пароев заявил, что переговоры об открытии "Вкусно и точка" в Беларуси остановлены не по ее вине.

При этом владелец сети Александр Говор утверждает, что предложил сети кафе в Беларуси “условия намного лучше, чем у них были с McDonald’s”. Пока обсуждение вопроса приостановлено. “Наше предложение остается в силе, мяч на стороне белорусской стороны”, - подтвердил Пароев, передает российский Интерфакс.

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В свою очередь, Александр Лукашенко заявил 12 декабря, что сеть ресторанов, которая недавно работала под брендом McDonald’s в Беларуси теперь белорусская. “Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну, как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы”, - считает он.

Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»

Ранее стало известно, что 22 ноября вместо “МакДональдсов” в Беларуси должны были открыться заведения российской сети “Вкусно - и точка”, но этого не произошло. На Октябрьской на “МакДональдс” даже вернули лого, которого вчера не было. Realt спросил у источников на рынке коммерческой недвижимости, что произошло.

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Сейчас ресторсны работают без названия, но с вывеской “Мы открыты”.

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