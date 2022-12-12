Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»

Опубликовано: 12.12.2022 12:25 , Обновлено: 12.12.2022

Александр Лукашенко 12 декабря заявил чиновникам, что сеть ресторанов фастфуда McDonalds — «уже наше предприятие».

Он посоветовал «помахать рукой» ушедшим из Беларуси предприятиям, а также «перекреститься, что они оставили собственность».

«Все же есть. Я же вам на примере «Макдональдса» это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие», — передает его слова пресс-служба.

Он также приказал чиновникам «брать в руки» иностранные предприятия.

Напомним, что 22 ноября на замену «МакДональдс» в Беларусь должна была прийти российская компания «Вкусно — и точка». Однако этогоне произошло. Позже исчезли фирменные вывески ресторанов фастфуда. А сайт сети стал перенаправлять пользователей на новый адрес — ksbv.by. Это, вероятно, аббревиатура «КСБ Виктори», франчайзи американской сети в Беларуси.