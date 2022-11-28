«МакДональдс» в Беларуси стал KSBV. А что с меню?
Что-то странное продолжает происходить с «МакДональдсом» в Беларуси. В ресторанах фастфуда снова исчезли фирменные вывески. А вечером 27 ноября сайт сети стал перенаправлять пользователей на новый адрес — ksbv.by.
Ksbv — это, вероятно, аббревиатура «КСБ Виктори», франчайзи американской сети в Беларуси.
Новый сайт оформили, кажется, в точности как «МакДональдс», в зелено-оранжевой цветовой гамме. При этом ни названия, ни логотипа на нем нет.
Привычное для всех меню немного изменилось. Популярный «Биг Мак» исчез, а остальные блюда называются по-новому, без приставки «мак». Например, «Чикен Премьер», «Фиш Бургер» (вместо «Филе-о-фиш»), просто маффины и т.д.
Как узнали журналисты Office Life, на 28 ноября рестораны продолжили работать как обычно, по-прежнему относятся к «сети КСБВ», но не называются ни McDonald’s, ни «Вкусно и точка». Что будет дальше — неизвестно.
А вот как выглядят рестораны.
Напомним, что 22 ноября на замену «МакДональдс» в Беларусь должна была прийти российская компания «Вкусно — и точка». Однако этого не произошло.
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