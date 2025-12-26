Стала известна праздничная программа Минска перед Новым годом, во время и после него. Куда пойти?

Опубликовано: 26.12.2025 10:17 , Обновлено: 26.12.2025

Власти Минска утверждают, что подготовили «насыщенную» программу для жителей и туристов. Так это или нет, решать, конечно же, людям. А мы собрали основные новогодние мероприятия и локации в столице.

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Вот список праздничных мест и акций:

Представление «Лошицкие сказки Нового года» . Пройдет 27 декабря и 3 января с 18:00 до 20:00 на открытой площадке возле улицы Чижевских, 17.

. Пройдет 27 декабря и 3 января с 18:00 до 20:00 на открытой площадке возле улицы Чижевских, 17. Рождественская ярмарка «Калядны кірмаш!» . Будет длиться с 20 декабря по 11 января на площадке у Дворца спорта.

. Будет длиться с 20 декабря по 11 января на площадке у Дворца спорта. Новогодняя сказка «Тайна новогодней открытки» с 25 декабря по 7 января с 19:00 до 19:40 — также у Дворца спорта.

с 25 декабря по 7 января с 19:00 до 19:40 — также у Дворца спорта. Интерактивные программы «Новогодняя ярмарка чудес» и «Путь к новогоднему чуду» с 26 декабря по 6 января с 16:00 до 19:00 у Дворца спорта.

с 26 декабря по 6 января с 16:00 до 19:00 у Дворца спорта. Праздник «Новогодний калейдоскоп» и дискотека «ДискоЁлка» 27 декабря с 19:40 до 22:00 у Дворца спорта.

27 декабря с 19:40 до 22:00 у Дворца спорта. Новогодняя праздничная программа «Волшебная новогодняя ночь» 31 декабря – 1 января. Начнется в 23:45, а закончится в 04:00.

31 декабря – 1 января. Начнется в 23:45, а закончится в 04:00. Представление «Новогодние истории Раковского дворика» во дворике на улице Раковской, 25. Будет идти с 25 декабря по 4 января с 18:00 до 19:30.

во дворике на улице Раковской, 25. Будет идти с 25 декабря по 4 января с 18:00 до 19:30. Новогоднее представление «Секреты новогоднего настроения» на площадке Верхнего города с 25 декабря по 4 января в 17:30 и 20:00.

А что с погодой?

Аномально тёплый декабрь всё ещё преподносит сюрпризы белорусам. Утраченная было надежда на сугробы в новогоднюю ночь может вернуться. Об этом свидетельствуют последние данные Европейской модели ECMWF.

Вот и метеорологический канал «Метеовайб» сообщает, что, похоже, «новогодняя ночь в Беларуси будет со снегом», и привёл этому доказательства.

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Впрочем, стоит помнить, что на новогодние и рождественские праздники на улицах Минска будет заметно больше людей в форме, а попасть в центр города, где будут проходить основные народные гулянья, смогут далеко не все. Всё из-за усиленных мер безопасности, которые пообещала милиция в праздничные дни.

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