Так будет будет ли снег на Новый год в Беларуси? Последний прогноз изменился

Опубликовано: 25.12.2025 10:32 , Обновлено: 25.12.2025

Аномально тёплый декабрь всё ещё преподносит сюрпризы белорусам. Утраченная надежда на сугробы в новогоднюю ночь, скорее всего, может вернуться. Об этом свидетельствуют последние данные Европейской модели ECMWF.

Вот и метеорологический канал «Метеовайб» сообщает, что, похоже, «новогодняя ночь в Беларуси будет со снегом», и привел этому доказательства.

Возможно, он выпадет благодаря «ныряющим циклонам», которые активизируются уже с 26 декабря. Эксперт канала пояснил, что центр обширного антициклона сместится на запад Европы. В это же время над европейской частью России углубится высотная ложбина, а по её западной периферии с севера на юг начнут перемещаться так называемые ныряющие циклоны.

Первый из них окажет влияние на погоду в Беларуси в ближайшее время. Согласно прогнозам модели ECMWF, до конца года ожидается выход как минимум ещё двух подобных атмосферных вихрей.

По данным «Метеовайба», циклоны могут взаимодействовать как с арктическими, так и с более тёплыми полярными воздушными массами. «Поэтому в последние дни года погода будет динамичной и неустойчивой, с температурами от слабоположительных до слабоотрицательных», — информирует канал. При этом более высокие температуры традиционно прогнозируются на западе Беларуси.

В целом, с приходом циклонов увеличится и количество осадков, которые будут выпадать преимущественно в виде снега. «Начиная с восточных районов, начнёт формироваться снежный покров», — предположил специалист.

Особые надежды синоптик связывает с циклоном, который должен выйти на территорию европейской части России 30 декабря. По его мнению, именно он повлияет на снежный покров и в Беларуси, а значит, «может подарить нам надежду на зимнюю встречу Нового года».

Ожидается, что этот вихрь, заполняясь холодным воздухом, будет терять активность. Беларусь при этом окажется в его тыловой части, где на фоне понижения температуры пройдут снегопады.

«В этом году вероятность встретить белоснежный Новый год высока как никогда», — резюмируют авторы прогноза.

Но помните, что долгосрочные прогнозы (больше, чем на 3 дня) могут быть неточными. Следите за прогнозами погоды.