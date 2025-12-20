В центр Минска на Новый год решили пускать через КПП. Кому вход закрыт?

Опубликовано: 20.12.2025 08:49 , Обновлено: 20.12.2025

На новогодние и рождественские праздники на улицах Минска будет заметно больше людей в форме, а попасть в центр города, где будут проходить основные народные гулянья, смогут далеко не все. Всё из-за усиленных мер безопасности, которые пообещала милиция в праздничные дни.

Уже с пятницы, 20 декабря, дополнительные пешие наряды милиции будут постоянно патрулировать праздничную площадку у Дворца спорта. Там на три недели (вплоть до 11 января) столичные власти развернут праздничную ярмарку, будут проводиться различные массовые мероприятия, поэтому милиция будет пристально следить за порядком и безопасностью в этом месте, передало госагентство БЕЛТА.

Эта же площадка станет одним из главных мест для праздничных гуляний минчан в новогоднюю ночь, поэтому подход к ней традиционно ограничат. Как всегда, милиция выставит ограждения и будет пропускать туда людей только через контрольно-пропускные пункты (КПП). Разумеется, пустят не всех: пьяным вход категорически запрещён. Впрочем, и тех, кто не пил, на КПП тоже проверят, чтобы на площадку массовых гуляний не попали потенциально опасные предметы - оружие, пиротехника, всё тот же алкоголь и прочая запрещёнка.

[inf]Кстати, по общим правилам к местам массовых гуляний также не пропускают людей с собаками, а также на велосипедах и самокатах - с учётом нынешнего тёплого декабря об этом будет не лишним напомнить. Через КПП разрешается проносить безалкогольные напитки, но только в небольшом объёме (до 0,5 литра) и исключительно в пластиковой прозрачной таре.[/inf]

По словам заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Ясючени, всего у Дворца спорта организуют три КПП:

на выходе со станции метро “Немига” (тут будет работать камера хранения),

со стороны Дворца спорта (также с камерой хранения),

у подземного перехода со стороны ТЦ “Галерея”.

Традиционно для ветеранов ВОВ, инвалидов и родителей с детьми организуют быстрый досмотр и внеочередной пропуск. Ориентироваться следует на яркие оранжевые шатры.

А вот от личного транспорта в праздничные дни Ясюченя посоветовал отказаться и добираться до праздничной площадки на метро или автобусе - так меньше шансов встрять в пробке и меньше проблем с поиском парковки. Метро в новогоднюю ночь будет работать до 4:15, а автобусы будут ходить до 5:00.

Напомним, что в прошлом году милиция также предостерегала гостей праздничных мероприятий от “публичного выражения общественно-политических мнений”, предупредив, что за это в отношении них могут быть начаты “административные процессы”.

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях