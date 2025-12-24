Белорусы похвастались подарками на работе к Новому году. Каким в соцсетях «обзавидовались»?

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Опубликовано: 24.12.2025 11:59 , Обновлено: 24.12.2025

Белорусы устроили традиционный батл в соцсетях, похваставшись новогодними подарками, которые получили от руководства и профсоюзов своих предприятий. Были и сладкие наборы, и продуктовые корзины, и денежные сертификаты. Посмотрели, кому достались лучшие, по мнению комментаторов, подарки к праздникам.

Многие предприятия пошли по проторенной дорожке и подарили наборы кондитерских изделий. Где-то такие наборы полагаются детям сотрудников, где-то - и самим работникам. Чаще всего профсоюзные Деды Морозы отдают предпочтение уже готовым наборам от белорусских же кондитерских фабрик в заводской упаковке.

Однако некоторые компании “заморочились” с упаковкой. Так, в одном из магазинов торговой сети “Санта” детям сотрудников выдали целые чемоданы сладостей, в котором также нашлось место небольшому брелочку с символом наступающего года и набора фирменных наклеек. Как отметили комментаторы, в таком подарке порадовало не только содержимое, но и его практическая упаковка - сам чемоданчик вполне можно использовать в дальнейшем для складывания тех же детских игрушек.

В похожие чемоданчики были в этом году упакованы сладкие двухкилограммовые подарки для детей сотрудников оршанского завода “Легмаш”.

Многие предприятия пошли по другому пути и собрали для своих работников целую продуктовую корзину в праздничному столу, включив в неё в том числе и продукцию собственного производства. Состав подобных подарков, естественно, сильно отличается от предприятия к предприятию, но именно под роликами со щедрыми продуктовыми подарками чаще всего у зрителей текли слюнки, в прямом и переносном смысле.

“Вы хотите, чтоб мы обзавидовались?” - задал риторический вопрос один из зрителей под роликом сотрудницы агропредприятия ОАО “Родина Якуба Коласа” в Минской области. На её столе оказался практически месячный запас подарочной мясной продукции (от колбас до маринованного шашлыка и свиного фарша) и ещё больший - сыров и масла.

Чаще всего подобными продуктовыми подарками в TikTok хвастаются работники мясокомбинатов, молокозаводов и сельхозпредприятий. Где-то их дополняли сладкими подарками для детей, а где-то, наоборот, взрослыми дополнениями в виде бутылочки шампанского.

А некоторые предприятия расщедрились ещё и на денежные сертификаты, которые можно “отоварить” в магазинах популярных торговых сетей. К примеру, Бобруйский мясокомбинат добавил к подарку сертификаты на 50 и 100 рублей. И это в добавок к приличному набору собственной мясной продукции и сладкому подарку для детей, а многодетным - ещё и дополнительный набор конфет, упакованный в подушку.

Впрочем, далеко не все предприятия так “расщедрились” перед праздниками. Некоторые ограничились довольно скромными проднаборами и конфетами.

Однако даже таким более скромным подаркам от руководства многие комментаторы позавидовали, ведь такая практика - отнюдь не повсеместная. Как правило, вопрос о покупке подарков к праздникам всецело зависит от руководства компании и профсоюзов, как и вопрос выплаты целевых денежных премий - они не являются обязательными в Беларуси.

“Радуйтесь. Нам на работе не дали ничего, кроме устных поздравлений”, - поделился своим взглядом на ситуацию один из комментаторов.

А некоторые и вовсе посчитали такие подарки излишеством, поскольку, по их мнению, их стоимость потом всё равно “высчитают с зарплаты” самого работника.

“Потом в расчётнике увидишь, как за пару месяцев незаметно выплатишь. Проходили”, - написал один из зрителей.

Кстати, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в преддверии новогодних праздников решило дать рекомендации белорусам, что дарить на новый год. Некоторые из подарков, кстати, сделаны из мусора (т.е. вторсырья).

Миниприроды призвало белорусов подарить на Новый год эти 6 вещей