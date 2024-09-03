"Стал немножко другим" - В Минздраве предупредили белорусов о 3 опасных вирусах этой осенью, помимо COVID-19

Опубликовано: 03.09.2024 13:59 , Обновлено: 03.09.2024

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов рассказал, какие четыре опасных вируса, в том числе COVID-19, опасны осенью 2024 года.

“Изменяются климатические и социальные условия: дети идут в школу, студенты идут в аудитории, у многих заканчивается отпуск. И поэтому мы снова и снова вспоминаем о проблеме острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем”, - рассказал Карпов в интервью пресс-службе Минздрава, опубликованном на YouTube-канале ведомства.

По его словам, в первую очередь речь идет о (об):

аденовирусе,

респираторно-синцитиальном вирусе,

риновирусе,

коронавирусе COVID-19.

Подъем этих заболеваний, продолжил доктор медицинских наук, традиционно происходит осенью. “Вирус COVID-19 нельзя недооценивать, однако в настоящее время он стал немножко другим. У всех на слуху слово “омикрон”, его различные мутации, много самых различных было, которые неожиданно появлялись и немного отпугивали”, - отметил Карпов.

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По его словам, вирус в основном концентрируется в верхних дыхательных путях. “В меньшей степени статистически поражает нижние дыхательные пути, то есть легкие. Ну, и, как правило, протекает в виде острых респираторных вирусных инфекций”, - продолжил главный внештатный инфекционист Минздрава.

И дополнил, что в группе риска заражения - пожилые люди, с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, а также люди со слабым иммунитетом и не только.

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