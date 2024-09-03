Опаснее Covid-19? В Украине зафиксировали смерти от этой болезни

Опубликовано: 03.09.2024 12:43 , Обновлено: 03.09.2024

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире местного телевидения рассказала, что на территории страны всё чаще фиксируются случаи "смертельной лихорадки Нила". По её словам, заболевание является ещё более опасным, чем пресловутый коронавирус. Так, только за 1 сентября в Киеве диагностировали 17 случаев.

Ольга Богомолец рассказала, что лихорадку переносят насекомые, в частности — комары. После укуса у людей достаточно быстро развивается энцефалит и менингоэнцефалит – нарушения и воспаления в мозге. При этом восстановление проходит гораздо дольше и сложнее, поскольку нарушаются главные когнитивные функции, передал украинский телеканал “ТСН”.

По словам Богомолец, только за 1 сентября в Киеве диагностировали 17 случаев лихорадки, среди которых 4 — с летальным исходом. Врач считает, что заболеваемость будет расти, поскольку укус насекомого можно сразу не заметить. В связи с этим она посоветовала обращаться к врачу, если возникнут первые признаки интоксикации и головные боли.

[info_b]Лихорадка Западного Нила – это острое инфекционное вирусное заболевание. Специфическими симптомами являются поражение центральной нервной системы, сосудов и слизистых оболочек. Характерна длительная лихорадка с частыми ознобами, выраженные мышечные боли, артралгии. Особо восприимчивыми к заболеванию являются дети и пожилые люди. Специфической вакцины от болезни нет. Меры профилактики сводятся к предупреждению укусов комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.[/info_b]

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