Минздрав объявил о подготовке к появлению обезьяньей оспы в Беларуси

Опубликовано: 16.08.2024 10:00 , Обновлено: 16.08.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси 16 августа заявили, что специалисты готовы "к существующей вероятности завоза" обезьяньей оспы в нашу страну с территории других государств.

В ведомстве подчеркнули, что пока случаев заболевания не зарегистрировано. Однако подчеркнули, что “любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера”.

Там отметили, что профильные специалисты еще в 2022 году “разработали набор реагентов”, который “позволяет проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени”. Также в Беларуси есть и лаборатории, которые позволяют “позволяют проводить диагностику данного заболевания методом ПЦР в режиме реального времени”.

Кроме того в Минздраве рассказали, что белорусские эксперты участвуют в глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “лабораторного контроля качества диагностики вируса оспы обезьян”.

А чтобы не допустить завоз и распространение инфекций, на госгранице проводят “санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по заболеваниям, в том числе, из числа стран, неблагополучных по оспе обезьян”, заявили в ведомстве.

Напомним, ранее ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке “чрезвычайной ситуацией”, которая представляющей опасность для всего мира. Первый случай обезьяньей оспы уже зарегистрировали и в Европе. О заболевании и симптомах можно почитать по ссылке ниже.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили о расширении списка стран для безвизового въезда в нашу страну. Если раньше такой привилегией могли воспользоваться граждане Польши, Литвы и Латвии, то сейчас перечень пополнили ещё 35 европейских государств, среди которых Болгария, Бельгия, Венгрия и другие. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.

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