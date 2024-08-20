"Препараты есть" - В Минздраве ответили, зафиксировали ли в Беларуси случаи заражения оспой обезьян

Опубликовано: 20.08.2024 15:43 , Обновлено: 20.08.2024

В Министерстве здравоохранения рассказали, есть ли в Беларуси по состоянию на 20 августа случаи заражения оспой обезьян и какие препараты применяют для диагностики заболевания.

“Организация здравоохранения готова к работе в таких условиях [в случае завоза инфекции], имеет весь необходимый набор лекарственных и диагностических препаратов. Работают Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, лаборатории областных центров”, - перечислила заместитель министра здравоохранения Светлана Нечай.

Как сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, в Беларуси случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировали. Там отметили, что в НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разработали наборы реагентов, с помощью которых можно диагностировать оспу обезьян методом ПЦР-теста.

Как передал слова Нечай портал sb.by, “диагностические препараты есть”. Замминистра порекомендовала белорусам перед поездкой в другие страны знакомиться со списком стран, где есть опасные заболевания. Такие перечни предоставляют туристические агентства, также они размещены на сайтах системы здравоохранения.

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“При необходимости [стоит] вакцинироваться от желтой лихорадки, гепатита А”, - добавила Нечай.

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Оспа обезьян - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (сыпи на кожи). Возбудитель оспы обезьян - вирус mpox.

15 августа 2024 года первый случай заболевания зафиксировали в Швеции. Заразившийся приехал из Африки.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусские медики, по информации Минздрава, готовы “к существующей вероятности завоза” оспы обезьян в страну с территории других государств. Как рассказали в ведомстве, для недопущения завоза и распространения инфекций на границе организовали санитарно-карантинный контроль граждан, приезжающих из “неблагополучных по заболеваниям стран, в том числе неблагополучных по оспе обезьян”.

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