Stadler отказался поставлять поезда для минского метро. Кто его заменит?

Опубликовано: 21.07.2023 11:57 , Обновлено: 21.07.2023

Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler отказался поставлять для минского митрополитена свои поезда. Как сообщило агентство "Минск-Новости", причина в "санкционном давлении коллективного Запада". Но "Штадлерам" уже нашли замену.

Поставлять поезда в для минского метро теперь будет российский производитель “Метровагонмаш”, с которым уже заключили договор на поставку семи поездов (28 вагонов) для третьей линии метро — “Зеленолужской”.

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Отмечается, что этот поставщик был традиционным для минской подземки с момента ее открытия. Что касается составов от “Штадлер Минск”, то они начали поступать в эксплуатацию в белорусской столице с 2019 года. А всего в минское метро поставили десять таких поездов (44 вагона).

[info_b]Корпорация Stadler открыла вагоностроительный завод в Фаниполе в свободной экономической зоне в 2014 году. Продукция оттуда поставлялась в РФ, Азербайджан, Грузию, частично делались вагоны для Норвегии. В 2022 году стало известно, что Stadler хочет перенести часть фанипольского производства в Польшу и Швейцарию.[/info_b]

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