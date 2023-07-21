В Беларуси с августа подорожают авто? Эксперты рассказали, что ждать от повышения утильсбора в РФ

Опубликовано: 21.07.2023 11:14 , Обновлено: 21.07.2023

Власти РФ анонсировали с 1 августа повышение ставки утильсбора на автомобили. Российские автодилеры считают, что из-за этого произойдет рост цен на машины: ввозимые официальным путем подорожают на 5-10%, по параллельному импорту – до 20%. Эксперт рассказал, как это отразится белорусах.

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) пояснили, что утилизационный сбор является затратами импортера и увеличивает отпускную (розничную) цену авто на его величину плюс налог на добавленную стоимость на сумму сбора, сообщил «Спутник».

По словам Сергея Вариводы, председателя правления “БАА”, повышение утильсбора в РФ отразится и на белорусских покупателях «если такой сбор включен в цену российского поставщика (изготовителя, дистрибьютора) для белорусского дилера». Также белорусам придется больше платить если речь об импортируемых в РФ из-за пределов Евразийского союза автомобилях, которые потом реэкспортируются в Беларусь.

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Он напомнил, что пока между Беларусью и Россией не работает механизм зачета (возврата) утильсбора, уплаченного на таможне в стране ввоза при продаже авто в другие страны ЕАЭС.

Впрочем, по мнению эксперта, увеличение ставок утильсбора не скажется на розничных ценах в Беларуси, если автомобиль произвели в России. Хотя и в этом случае, по его словам, есть нюансы, так как действующая в РФ система промышленных субсидий предполагает временное отвлечение оборотных средств автопроизводителя на уплату утильсбора.

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Он подчеркнул, что, на его взгляд, автомобили ввозимые из РФ в Беларусь, и произведенные в России, не должны повторно облагаться утилизационным сбором в нашей стране.

“Хочу успокоить наших граждан: одномоментного и существенного роста цен на легковые автомобили в Беларуси с 1 августа не произойдет”, – сказал Варивода.

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