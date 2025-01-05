США и Британия столкнулись с самым сильным за 10 лет снегом. Какой подвох от погоды ждать белорусам?

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Опубликовано: 05.01.2025 22:06 , Обновлено: 05.01.2025

В США почти 70 миллионов человек попали в зону, где ожидается мощный зимний шторм, который, как ожидается, принесет гремучую смесь снега, гололеда и метелей с порывами ветра до 80 км в час. А в Великобритании из-за сильного снегопада были отменены рейсы в нескольких аэропортах. Для белорусов синоптики тоже подготовили парочку сюрпризов.

Почти 60 000 домов, ферм и предприятий в британской Ирландии остались без электричества, сообщила ESB Networks. При этом восстановление электроснабжения займет несколько дней.

Все это произошло потому, что в последние несколько дней на Великобританию обрушились обильные снегопады, но это еще не конец. Метеоролог британского телеканала Skynews Кирсти Маккейб предупредила, что британцам стоит ожидать дальнейших морозов.

Тем временем, в США зимний шторм, который цже принес снегопады и гололедицу на Центральных равнинах, по мнению метеорологов, принесет перебои дорожного трафика и перебои с подачей электроэнергии в обширном регионе, простирающемся от Миссури до середины Атлантики.

“Для некоторых это может стать самым сильным снегопадом за последние десять лет”, - предупредили в Центре прогнозирования погоды США (NOAA).

А что ждать белорусам?

По данным ТГ-канала о погоде в Беларуси Nadvorie, рано утром 6 января в Беларусь с запада придет зона теплого фронта с осадками. А сам он начнет смещаться вглубь Беларуси на северо-восток.

А это значит, что жителям Республики стоит подготовиться к слабым снежным метелям, которые постепенно перерастут в дождь. При этом, согласно модели ECMWF, в Гродненской, Минской и Витебской областях снег сменится дождем при отрицательной температуре воздуха. “Т.е. завтра во второй половине дня (в Минске ближе к 18:00) принеприятный гололёд при температуре -1..-3°”, - предупредил эксперт Nadvorie.

А вот во вторник, 7 января, стоит ждать 0..+3°, слякоть, морось и туман уверен синоптик.

Как ранее писал Telegraf.news со ссылкой на Белгидромет, уже в понедельник, 6 января, утром и днем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения, рассказали в Белгидромете. Поэтому и температура будет выше: ночью — от -3 до -9°С, днем — от -4°С по северо-востоку Республики до +4°С по юго-западу. На большей части страны ожидаются снег, мокрый снег, утром и днем — с дождем.

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности. Где в Беларуси уже сильные метели?

Какой будет зима в Беларуси?

Ранее мы писали, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённому прогнозу модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима. Посмотрели, на сколько теплее ожидается температура в ближайшие 4 месяца в Беларуси и каков предварительный прогноз по количеству осадков.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?