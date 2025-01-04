Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности. Где в Беларуси уже сильные метели?

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Опубликовано: 04.01.2025 16:58 , Обновлено: 04.01.2025

Белгидромет продлил до воскресенья, 5 января, оранжевый уровень опасности для восточной части Беларуси. Между тем, севернее Минска 4 января заметили сильную метель с "нулевой" видимостью. Впрочем, стихия прошлась не только там, а в Сети появились видео этого настоящего атрибута зимы.

По [link href=“https://t.me/belgidrometby/3636” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, ночью 5 января по востоку Республики сохранится усиление западного ветра порывами 15-20 м/с. По данным синоптиков, к гололедице белорусам стоит приготовиться в этот день во всех областях, кроме Брестской. С температурами воздуха на 5 января можно ознакомиться ниже.

Тем временем севернее Минска в субботу заметили сильную низовую метель с ветром до 15-20 м/с. “Видимость иногда падает до 0 метров”, - написали в Telegram-канале “Метеовайб”, где опубликовали видео стихии.

Вот еще несколько роликов с метелью 4 января. Где их сняли, не уточнили.

По информации этого источника, в Вилейке Минской области тоже был сильный снегопад и метель с ухудшением видимости до 300 метров. В 11:30 снегопад зафиксировали и в Шарковщине на Витебщине.

Видео зимней стихии в Вилейке опубликовали в TikTok.

Как [link href=“https://t.me/meteovibe/4527” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] “Метеовайб”, к утру 4 января почти на всей территории Беларуси образовался снежный покров высотой 1-5 см.

По [link href=“https://t.me/nadvorie/16683” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала Nadvorie, температура воздуха сегодня, 4 января, продолжит постепенно понижаться, к вечеру ожидается -5..-7°С.

В Беларусь пришла зима?

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/22836” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link] Белгидромета, 5 января погоду в стране в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты, которые смещаются с Балтийского моря. Ночью местами, а утром и днем уже во многих районах Беларуси пройдет кратковременный снег. При этом местами возможна слабая метель. Температура воздуха ночью составит от -4 до -12°С, а днем - -1..-6°С.

Уже в понедельник, 6 января , утром и днем на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения, рассказали в Белгидромете. Поэтому и температура будет выше: ночью - от -3 до -9°С, днем - от -4°С по северо-востоку Республики до +4°С по юго-западу. На большей части страны ожидаются снег, мокрый снег, утром и днем - с дождем.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики кардинально изменили свой прогноз для Беларуси на январь. Вместо положительной температурной аномалии, которая наблюдалась в Республике всю осень и весь первый зимний месяц, численные модели расчета погоды теперь прогнозируют нам прямо противоположное: температурные значения ниже климатической нормы.

«Прогноз кардинально поменялся» — Синоптики пообещали белорусам «суровый» январь