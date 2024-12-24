Евро подешевел почти на 8 копеек. Как изменился курс доллара?
Во вторник, 24 декабря, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс евро упал почти на 8 копеек. Продолжил падение и доллар - его курс опустился до минимального значения за последние 2 недели. Посмотрели, с какими курсами ушли белорусы на Рождество.
Так, торги на бирже 24 декабря закрылись со следующими значениями основных иностранных валют:
- доллар — 3,4216 рубля (−0,0211 рубля или −0,61%),
- евро — 3,5200 рубля (−0,0775 рубля или −2,15%),
- российский рубль — 3,4065 рубля (+0,0182 рубля или +0,54%),
- китайский юань — 4,6937 рубля (−0,0506 рубля или −1,07%).
Ранее Telegraf.news рассказал, каким, по мнению финансовых аналитиков, будет курс доллара в Беларуси к Новому году и какие внешнеэкономические факторы влияют сейчас на укрепление национальной валюты.
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