Совмин повысил минимальную зарплату белорусов на 100 рублей

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Опубликовано: 11.12.2024 12:36 , Обновлено: 11.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое повышает минимальную заработную плату в стране на 100 рублей.

Так, по информации Совета министров, с 1 января 2025 года минимальная зарплата должна составить 726 рублей. В 2024-м ее размер - 626 рублей (то есть увеличение почти на 16%).

[info_b]Платить не меньше установленной минимальной зарплаты в Беларуси обязан каждый наниматель, независимо от ее формы собственности или вида экономической деятельности. “В том числе в товариществах собственников, у индивидуальных предпринимателей, в отношении работников, заключивших трудовые договоры”, - [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/16130” target=“_blank” rel=“noopener”] перечислили [/link] в Министерстве труда и социальной защиты. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что премьер Головченко 30 октября подписал постановление, которое повышает базовую ставку для оплаты труда в бюджетной сфере с 1 января 2025 года. Так, ее увеличили на 17 рублей.

Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 17 рублей

Еще мы рассказывали, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, работникам каких сфер экономики в 2025 году стоит ждать повышения зарплат, а также профессиональных надбавок.

Министр финансов рассказал, кому в Беларуси в 2025 году повысят зарплаты и надбавки