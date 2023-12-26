Разница с Минском больше 1000 рублей. В Белстате рассказали, где белорусы зарабатывают меньше всех

📊 Анализ

Опубликовано: 26.12.2023 20:12 , Обновлено: 26.12.2023

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил 26 декабря, что средняя номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) в ноябре 2023 года составила 1975,6 рубля. Это значит, что за месяц она выросла на 4 рубля, а рост за 11 месяцев составил 10,8%.

При этом по областям и Минску средние зарплаты распределились так:

Регион Зарплата (руб.) Разница с средней (%) Беларусь 1975,6 - Брестская область 1763,7 -10.8% Витебская область 1655,9 -16.3% Гомельская область 1817,1 -8.0% Гродненская область 1783,9 -9.7% Минская область 1958,2 -0.9% Могилевская область 1640,3 -16.9% Минск 2663,3 +34.8%

Как видим, все области, кроме Минской, значительно отстают от средней зарплаты по всей стране. А вот в Минске средняя начисленная зарплата превысила среднюю по Беларуси на 34,8%.

«Уровень крайне низок» – Минэкономики рассказало, где белорусы получают маленькие зарплаты

В то же время, самую “бедную” Могилевскую область столица обогнала по получкам и вовсе больше, чем на 1000 рублей. Витебскую, впрочем, тоже.

Из всех областных центров (кроме Минска и Минской области) больше всего зарабатывают в Гомельской области, где начисленная средняя зарплата отстала от столичной “всего” примерно на 845 рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что первый замминистра экономики Беларуси (фактический глава ведомства, так как министр не был назначен после ухода прежнего) Юрий Чеботарь заявил, что номинальная заработная плата в 2024 году должна вырасти на 11,7%. Получается, с учётом запланированной инфляции в 6%, реальная зарплата долга вырасти в Республике на 5,7%. Но есть нюанс. О нем читайте по ссылке ниже.

В Минэкономики рассказали, на сколько процентов вырастет зарплата белорусов в 2024 году. А для бюджетников?