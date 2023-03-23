В НАН предложили, чтобы одни белорусские учителя платили больше других в школьных столовых. Почему?

Опубликовано: 23.03.2023 12:15 , Обновлено: 23.03.2023

В Академии наук во время межведомственного заседания по проблемам питания обсудили, кто из белорусских учителей должен платить за обед в школьных столовых больше.

[info_b]На встрече присутствовали представители Минобразования, Госстандарта, Минздрава, Госконтроля и других ведомств.[/info_b]

Кандидат технических наук, профессор кафедры товароведения и организации торговли БГУТ Сергей Масанский предложил ввести ценовые коэффициенты для учителей.

По его словам, «если они будут платить столько же, как школьники, то это рассматривается как необоснованная льгота». Поэтому, Масанский считает, что нужно сделать следующим образом:

«Для учителей, которые находятся непосредственно с детьми в столовой за одним столом во время обеда, коэффициент будет 1,0 – то есть питание за ту же цену, как и для школьников. Для всех других учителей, не занятых с детьми в обеденном зале — установить коэффициент 1,3», — передает его слова Sputnik.

Масанский объяснил, что «в первом случае учитель занимается педагогической воспитательной работой, то есть по формированию детей правильного пищевого поведения». И добавил, что «по опыту Германии, Швеции и Финляндии, учителям затраты на обед компенсирует государство» или «время, проведенное в столовой с учениками, засчитывается в качестве дополнительной педагогической нагрузки».

Белорусским учителям разрешили есть в школьных столовых с помощью «спецтетрадочек»

Как будут регулировать питание белорусских учителей в школах?

Ранее Телеграф писал, что в Кодекс об Образовании внесли новую статью, которая называется «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования».

Чиновники уверены, что это нововведение поможет наконец-то решить вопрос с питанием педагогов в столовых учебных заведений. Новая статья 54 гласит, что теперь учреждения образования «создают (обязаны — ред.) условия для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования».

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Стало известно, как будут регулировать питание белорусских учителей в школах