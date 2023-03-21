Стало известно, как будут регулировать питание белорусских учителей в школах

Опубликовано: 21.03.2023 14:21 , Обновлено: 21.03.2023

На национальном правовом портале Беларуси появилась информация, что в Кодекс об Образовании внесли новую статью, которая называется «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования».

Чиновники уверены, что это нововведение поможет наконец-то решить вопрос с питанием педагогов в столовых учебных заведений. Новая статья 54 гласит, что теперь учреждения образования “создают (обязаны - ред.) условия для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования”.

Помимо новой статьи в Кодексе, Совмин примет отдельное постановление, которое будет регулировать порядок питания в учреждениях, которые финансируются из республиканского или местных бюджетов. В нем чиновники смогут определить, кто будет планировать, распределять и взимать плату за питание в школах.

По всей видимости, это закон отменит “специальные тетрадочки”, о которых объявил ранее министр образования Беларуси. Напомним, что Андрей Иванец 15 февраля заявил о их необходимости учителям, чтобы поесть в школьных столовых. При этом чиновник утверждал, что «этой проблемы (питания учителей в школах - ред.) в принципе не было» в тех учреждениях образования, где питание организовывал комбинат, «в крупных областных центрах». А вот в «двух третях школ», которые организуют питание самостоятельно, «вопрос сейчас решен».

Белорусским учителям разрешили есть в школьных столовых с помощью «спецтетрадочек»