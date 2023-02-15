Белорусским учителям разрешили есть в школьных столовых с помощью «спецтетрадочек»

Опубликовано: 15.02.2023 13:26 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Андрей Иванец 15 февраля рассказал, зачем учителям «специальные тетрадочки», чтобы поесть в школьных столовых.

Он заявил премьер-министру Роману Головченко, что в школах нет проблем с питанием учителей в столовых.

При этом утверждал, что «этой проблемы в принципе не было» в тех учреждениях образования, где питание организовывал комбинат, «в крупных областных центрах». А вот в «двух третях школ», которые организуют питание самостоятельно, «вопрос сейчас решен».

Специально для Головченко он объяснил, что учителя могут поесть в школьных столовых, и им не обязательно брать весь обед, а можно только котлету или салат. Для этого есть «специальная тетрадочка» для предварительных заказов.

«Учитель делает предзаказ, на него готовится, вместе с учащимися. Пожалуйста, он приходят и оплачивает», — сказал Иванец.

В свою очередь Роман Головченко возмутился, что кто-то поднял “как всегда бучу, что вот все пропало, там несчастных учителей лишают питания».

«Я не исключаю, что где-то там, ну, в какой-то, в каком-то учреждении отдельном, кто-то мог что-то не додумать. Но из этого как бы попытались раздуть опять конфликтную ситуацию для того, чтобы спроецировать якобы это во всей стране», — сказал чиновник, не расслышав, наверное, слова министра образования о “двух третях” школ.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в одной из барановичских школ учителям запретили питаться в школьных столовых. В Министерстве образования заявили, что такого не было. А позже Андрей Иванец сообщил, что учителя смогут есть в школьных столовых, но цена за обед для них будет выше, чем для детей.