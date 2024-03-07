Совмин утвердил материальную помощь ко Дню Победы. Кому и сколько полагается?

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Опубликовано: 07.03.2024 16:38 , Обновлено: 07.03.2024

Совет Министров 7 марта принял постановление №159 «О материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2024 году». В документе расписано, какие суммы каким категориям граждан будут выплачены. И в какие сроки.

Матпомощь будет оказана постоянно проживающим в Беларуси получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами Беларуси в области социального (пенсионного) обеспечения, уточнили в документе. Вот суммы и категории.

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4000 рублей

получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 годах.

2000 рублей

получат награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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1000 рублей

получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругов, не вступившим в новый брак, детей – инвалидов с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), других иждивенцев, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

В Совмине сообщили, что выплата матпомощи будет проводиться в период с 25 апреля по 4 мая .

Ранее Телеграф писал, что в обновлённой программе деятельности правительства Беларуси заявлен переход к “проактивному назначению пенсий” для отдельных категорий белорусов. Соответствующие инструкции для Министерства труда и соцзащиты и Министерства здравоохранения Совет министров Беларуси прописал в своём постановлении №105, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?