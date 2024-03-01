"Беларусбанк" напомнил пенсионерам про необходимость оформления банковской карты. Кому обязательно до 1 июля?
С 1 июля 2024 года должен измениться порядок выплаты пенсий и других социальных пособий. Согласно нововведениям, некоторые белорусы не смогут получить деньги на почте. Кого касаются изменения и что предложил сделать "Беларусбанк"?
Так, с 1 июля банковские карты должны будут оформить пенсионеры, которые:
- живут в Минске;
- областных центрах;
- районных центрах.
[info_b]Исключения сделали только для белорусов старше 70 лет, инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя.[/info_b]
В связи с этим “Беларусбанк” сообщил, что для получения выплат можно оформить карту клуба “Бархат”. Бесплатно.
По информации банка, с её помощью можно:
- получить пенсию на карту без посещения банка;
- вернуть часть денег на счёт при оплате покупки картой;
- открыть онлайн-депозит с увеличенной процентной ставкой;
- подключить SMS-оповещение без дополнительной платы.
Ранее “Телеграф” подробнее писал о нововведении.
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