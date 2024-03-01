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"Беларусбанк" напомнил пенсионерам про необходимость оформления банковской карты. Кому обязательно до 1 июля?

"Беларусбанк" напомнил пенсионерам про необходимость оформления банковской карты. Кому обязательно до 1 июля?
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С 1 июля 2024 года должен измениться порядок выплаты пенсий и других социальных пособий. Согласно нововведениям, некоторые белорусы не смогут получить деньги на почте. Кого касаются изменения и что предложил сделать "Беларусбанк"?

Так, с 1 июля банковские карты должны будут оформить пенсионеры, которые:

  • живут в Минске;
  • областных центрах;
  • районных центрах.

[info_b]Исключения сделали только для белорусов старше 70 лет, инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя.[/info_b]

В связи с этим “Беларусбанк” сообщил, что для получения выплат можно оформить карту клуба “Бархат”. Бесплатно.

По информации банка, с её помощью можно:

  • получить пенсию на карту без посещения банка;
  • вернуть часть денег на счёт при оплате покупки картой;
  • открыть онлайн-депозит с увеличенной процентной ставкой;
  • подключить SMS-оповещение без дополнительной платы.

Ранее “Телеграф” подробнее писал о нововведении.

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