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"Белпочта" изменила сроки выплаты пенсий и пособий в марте

"Белпочта" изменила сроки выплаты пенсий и пособий в марте
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В четверг, 7 марта, "Белпочта" объявила о начале досрочной выплаты пенсий и пособий. Изменить привычные сроки выплат пришлось из-за того, что пятницу, 8 марта, объявили в Беларуси официальным выходным днём.

Согласно информации, озвученной в официальном телеграм-канале национального почтового оператора, досрочную выплату пенсий и пособий, которые должны были выдавать лишь с 8 марта, уже начали во всех объектах почтовой связи РУП “Белпочта”.

В связи с праздничным днём изменили и условия приема внутренних отправлений ускоренной почты. Так, в почтовых отделениях Минска принимать отправления будут по следующей схеме:

  • 7 марта - прием только в адрес таких городов, как Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Глубокое, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск - с доставкой 8 марта ;
  • 8 марта - прием в любые населенные пункты страны, но только в дежурных отделениях.

В региональных почтовых отделениях:

  • 7 марта - прием только в адрес таких городов, как Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Глубокое, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Могилев, Минск - с доставкой 8 марта ;
  • 8 марта - принимать почтовые отправления с доставкой на следующий день не будут .

Ранее Телеграф рассказал, какие отделения “Белпочты” и по какому графику будут работать в предстоящие длинные праздничные выходные.

«Белпочта» рассказала, как будет работать в праздничные дни в марте

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