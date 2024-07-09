Совмин решил создавать в белорусских колониях реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов

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Опубликовано: 09.07.2024 08:14 , Обновлено: 09.07.2024

Совет министров Беларуси утвердил положение о порядке создания и деятельности реабилитационных центров для страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией при исправительных учреждениях. Направлять туда на лечение заключённых смогут только на основании добровольного согласия.

Положения о создании подобных реабилитационных центров утверждено постановлением Совмина №480 от 8 июля 2024 года. Его официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 9 июля, а в законную силу оно вступает с 12 июля 2024 года.

[info_b]До сих пор в Беларуси действовала система лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) – организаций, входящих в систему органов внутренних дел Республики Беларусь и предназначенных для принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Однако, осуждённых к лишению свободы граждан в них не направляют.[/info_b]

Реабилитационные центры для осужденных к лишению свободы будут представлять собой структурные подразделения самого исправительного учреждения и создаваться по согласованию с Министерством внутренних дел. Типовые программы реабилитации, как следует из текста постановления, будет также утверждать МВД, но по согласованию с Минздравом. При этом для каждого осужденного планируют разрабатывать индивидуальный план реабилитации. Направлять в реабилитационный центр осуждённого будет медицинская часть исправительного учреждения.

Согласно постановлению, основной период реабилитации может длиться до 5 месяцев и включать следующие мероприятия:

индивидуальные и групповые беседы, в том числе просветительского характера,

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;

психологические консультации, психологическая коррекция и психологическое просвещение (также в индивидуальном порядке и в составе группы).

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После освобождения осужденного из исправительного учреждения сведения о пройденной реабилитации с выпиской из медицинских документов будут передавать в учреждения здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь, по месту жительства осужденного. Уже там врачи будут принимать решение о прекращении диспансерного наблюдения.

Финансировать работу реабилитационных центров планируют за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на деятельность Департамента исполнения наказаний МВД по содержанию органов и организаций уголовно-исполнительной системы, а также “иных источников, не запрещенных законодательством”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве внутренних дел Беларуси пригрозили отправлять в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) не только тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и граждан, которых уличили в применении домашнего насилия.

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