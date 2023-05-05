В МВД пообещали отправлять в ЛТП не только алкоголиков. Кому из белорусов грозит?

Опубликовано: 05.05.2023 10:53 , Обновлено: 05.05.2023

В Министерстве внутренних дел Беларуси пригрозили отправлять в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) не только тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и граждан, которых уличили в применении домашнего насилия. Такое предложение 4 мая озвучил начальник управления профилактики ГУОПП МВД Сергей Красуцкий.

По его словам, изоляция в ЛТП - это “действенная мера предупреждения домашнего насилия”. Поэтому Красуцкий предложил белорусским правоохранителям не только проводить еженедельный прием граждан, но и “отрабатывать жилой сектор - “для получения своевременной информации”, а также “документировать уголовные дела превентивной направленности”.

Важным аспектом в решении проблемы домашнего насилия, которая не теряет актуальности в Беларуси, Красуцкий назвал “своевременное ограждение пострадавшего от дальнейших действий правонарушителя”. Для этого в ведомстве предложили активнее выписывать защитные предписания.

По мнению представителя МВД, домашнее насилие “требует вмешательства со стороны всех заинтересованных”, а органы внутренних дел в этом вопросе, по его словам, “без преувеличения принадлежит ведущая роль”.

Красуцкий сообщил, что в МВД разработали проект межведомственного алгоритма обмена и учета информации о фактах домашнего насилия - “для повышения эффективности взаимодействия с гражданами”.

Напомним, министр внутренних дел Иван Кубраков в ходе этого оперативного совещания заявил, что некоторые белорусы “заслуживают самого жесткого наказания”, а кому-то полагается “профилактическая мера”.

Не только водителей. Глава МВД Беларуси потребовал жестко наказывать за «административку». Кого не коснется?