Люди с этим цветом глаз наиболее склонны к алкоголизму. Проверьте, не вы ли в зоне риска

Опубликовано: 28.06.2023 12:05 , Обновлено: 28.06.2023

Говорят, что глаза - зеркало души. По мнению специалистов, из них можно почерпнуть много очень важной информации. Например, наши глаза показывают когда мы заинтересованы или взволнованы, когда чего-то боимся и даже когда лжем. Однако это еще не все. Как выяснили ученые, люди с определенным цветом глаз наиболее склонны к алкоголизму, чем остальные.

Как связаны цвет глаз и склонность к алкоголизму

Такое исследование провели специалисты из Университета Вермонта в 2015 году. Его результаты были опубликованы в Американском журнале медицинской генетики, часть 2: нейропсихиатрическая генетика.

Ученые выяснили, что люди с серыми и зелеными глазами, а также те, у кого радужная оболочка посередине светло-коричневая, имеют большую склонность к алкоголизму, чем люди с темными глазами.

Однако самый высокий риск развития алкоголизма проявляется у обладателей голубых глаз, передает Papilot. Как это возможно? Исследователи обнаружили, что гены, определяющие цвет радужки, расположены на одной хромосоме вместе с генами, связанными с алкоголизмом. Тем не менее, исследователи не знают точной корреляции, объясняющей этот феномен.

«Алкоголизм — это сложное расстройство. Существует множество генов и множество факторов окружающей среды, которые способствуют развитию этого заболевания», — подчеркнул один из исследователей, Давей Ли.

Не первое исследование

Но эксперимент, проведенный в Университете Вермонта, был не первым, показавшим корреляцию между цветом глаз и склонностью к чрезмерному употреблению алкоголя. Эту взаимосвязь обнаружили еще в 2000 году исследователи из Университета штата Джорджия. Они заметили, что женщины с темными глазами выпивали в среднем 4,91 алкогольных напитков в месяц, а женщины со светлым цветом радужки — в среднем 5,78.

По мнению исследователей, обладатели темных глаз обладают большей чувствительностью к употреблению алкоголя и других стимуляторов, в то время как светлоглазые люди менее чувствительны к ним. Следовательно, последним приходится употреблять больше алкоголя, чтобы почувствовать его эйфорический эффект. Это, в свою очередь, формирует толерантность, которая может перерасти в психологическую зависимость от алкоголя.

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