Для возмещения расходов. В прокуратуре рассказали, кого из белорусов отправят в ЛТП «в довесок» к алкоголизму

Опубликовано: 04.02.2024 16:04 , Обновлено: 04.02.2024

В 2023 году столичные суды вынесли более 1400 решений о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, об этом госагентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Минска. И уточнили, при каких условиях такое возможно: помещение в ЛТП предусмотрено не только для хронических алкоголиков, есть еще несколько причин и обстоятельств.

Часто так бывает, что употребление алкоголя – проблема не только того, кто пьет, но и окружающих. И если выпивоха совершает правонарушения, не выполняет обязательства перед государством и вообще портит жизнь другим, его могут направить в лечебно-трудовой профилакторий.

[inf]Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) – организация, входящая в систему органов внутренних дел Республики Беларусь, создаваемая для принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.[/inf]

«В первую очередь в ЛТП могут быть направлены граждане, больные хроническим алкоголизмом, привлеченные к административной ответственности в течение года три и более раза за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения и в последующие 12 месяцев после объявления органом внутренних дел предупреждения вновь нарушившие в нетрезвом состоянии закон», – отметила прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Марина Лис.

По словам прокурора, также туда направляют граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, которые в течение года дважды допустили нарушение трудовой дисциплины из-за употребления алкоголя и в течение последующих 12 месяцев после предупреждения органа внутренних дел вновь допустили аналогичное нарушение.

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По закону, в ЛТП подлежат направлению и трудоспособные неработающие граждане. А именно те, которые ведут асоциальный образ жизни, уточнила Лис:

«Если в течение года после двух и более привлечений к административной ответственности за совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и после предупреждения органа внутренних дел их вновь уличат в противоправном поступке, совершенном в нетрезвом виде».

Собеседница агентства отметила, что направление граждан в лечебно-трудовой профилакторий не является наказанием. Что это, прежде всего, профилактическая мера, направленная на преодоление зависимости и предостережение людей, страдающих хроническим алкоголизмом, от совершения противоправных деяний.

Ранее Телеграф рассказывал, что человека и сам может попросить направить его в ЛТП. Например, в связи с отравлением наркотиками или другими одурманивающими веществами. В этом случае действуют два обязательных условия: обращение должно произойти в течение года после получения предупреждения о возможности направления в ЛТП, а наличие диагноза хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании должно быть подтверждено. Кроме то, мы писали, кого запрещено помещать в лечебно-трудовой профилакторий.

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