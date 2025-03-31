Совмин предложил запретить белорусским репетиторам и дефектологам проводить групповые занятия

Опубликовано: 31.03.2025 21:40 , Обновлено: 31.03.2025

Совет министров Беларуси опубликовал для обсуждения на правовом форуме проект своего постановления "О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению". Документ касается работы репетиторов и других педагогов. Журналист Telegraf.news посмотрел предлагаемые правительством изменения.

Так, проект постановления касается работы репетиторов, учителей-дефектологов (в том числе логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), педагогов, обучающих изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству, а также работе на персональном компьютере (ПК), ноутбуке и пр. Речь о тех, кто занимается самостоятельной профдеятельностью.

В проекте постановления предложили обучать работе на ПК, ноутбуке, планшетном компьютере, смартфоне, изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству только совершеннолетних . Отметим, что речь об обучении, которое не предполагает освоение содержания учебных программ.

Этим педагогам предложили работать либо индивидуально, то есть с одним учеником, либо в группах в составе не более четырех человек. А вот репетиторам и учителям дефектологам - только индивидуально.

“Репетиторство, услуги учителя-дефектолога (в том числе учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога) осуществляются индивидуально с каждым потребителем услуги”, - сказано в документе Совмина.

Где и как разрешили проводить выпускной в 2025 году? В Минобразования посоветовали регионам использовать «прогрессивный опыт Минска»

Еще одна предлагаемая правительством инициатива звучит так: “При оказании услуг удаленно либо с использованием информационно-коммуникационных технологий [ИКТ] используются информационные сети, системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет, размещенные на территории Республики Беларусь и зарегистрированные в установленном порядке”.

Как отреагировали белорусы?

Пользовательница Ирина Голомако попросила уточнить, о каких сетях речь в пункте про ИКТ и конкретизировать его . “И как быть, если большинство учеников, с которыми проводятся онлайн-занятия, проживают не на территории Республики Беларусь? А как известно, учитель-дефектолог (логопед) проводит коррекционную работу над устранением имеющихся индивидуальных нарушений у ребенка и работает по запросу родителей. Не работает по образовательным программам, и поэтому нет привязки к стране проживания при проведении онлайн-занятий”, - поделилась она.

Другая пользовательница правового форума попросила добавить в пункт об обучении танцам, хореографии, вокалу и пр. только совершеннолетних такую ремарку: “Дополнить “несовершеннолетним лицам с письменного согласия законных представителей”. Так как обучение осуществляется без реализации программ, соответственно, это право может быть использовано всеми категориями граждан: как совершеннолетними, так и несовершеннолетними”.

Минобразования Беларуси утвердило новый порядок ведения школьного дневника

Кто-то же порассуждал над пунктом для репетиторов, где предложили им проводить только индивидуальные занятия: “Репетиторскими услугами пользуются те, кто не понимает какую-то тему, отстает в усвоении программы. Таких учащихся много. Так почему перед репетитором не могут находиться одновременно четыре учащихся со схожими проблемами? Например, на занятии по иностранному языку в группе учащимся удобно отрабатывать коммуникативные навыки. Стоимость репетиторской услуги в групповом формате для родителей доступнее”.

Пользовательница Elena Krautsova сказала, что в репетиторстве уже 14 лет. “И вижу много минусов запрета групповых занятий для учеников, родителей, школы и государства”, - считает она. И разложила свое мнение на пять пунктов (см. скриншот ниже).

[info_b]Высказывать предложения по этом проекту можно до 10 апреля. Полностью с его текстом можно ознакомиться [link href=“https://forumpravo.by/upload/pdf/Proekt_postanovlenie_Minobr_28.03.2025.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования по согласованию с Минфином и Министерством труда и соцзащиты Беларуси внесло изменения в инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах педработникам и сотрудникам подведомственных бюджетных организаций. С 1 мая ведомство пообещало выплачивать дополнительно от 20 до 35% от оклада еще трем категориям работников, в том числе учителям-дефектологам.

Плюс 20-35% от оклада. Минобразования Беларуси пообещало доплаты трём категориям работников с 1 мая