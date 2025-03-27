Плюс 20-35% от оклада. Минобразования Беларуси пообещало доплаты трём категориям работников с 1 мая

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Опубликовано: 27.03.2025 11:09 , Обновлено: 27.03.2025

Министерство образования по согласованию с Минфином и Министерством труда и соцзащиты Беларуси внесло изменения в инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах педагогическим работникам и работникам подведомственных бюджетных организаций. С 1 мая ведомство пообещало выплачивать дополнительно от 20 до 35% от оклада ещё трём категориям работников.

Согласно тексту постановления Минобразования №52, опубликованного 27 марта на Национальном правовом интерне-портале, в профильные инструкции внесли возможность доплачивать следующим специалистам, работающим в бюджетных организациях:

учителям-дефектологам (учителям-логопедам, тифлопедагогам, сурдопедагогам, олигофренопедагогам) - до 35% от оклада;

воспитателям, работающим в этой отрасли - до 35% от оклада;

директорам (заведующим) библиотек и их заместителям, главным библиографам, главным библиотекарям, заведующим отделами (секторами) библиотеки и их заместителям, библиографам, библиотекарям - до 20% от оклада.

Кроме того, в перечень тех, кому положены профессиональные доплаты за “специфику работы” (она может варьироваться от 5% до 20% от оклада) Минобразования с 1 мая решило включить работников одного учреждения образования - Республиканского института профессионального образования.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года в Министерстве образования заявили о намерении “повысить престиж педагогической профессии”, для чего, по поручению правительства, объявили о начале “последовательного повышения” зарплат педагогических работников и стимулирующих выплат. Так, с 1 января 2025 года дополнительную надбавку за научно-педагогическую деятельность получили руководители и специалисты из числа профессорско-преподавательского состава.

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