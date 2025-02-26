Минобразования Беларуси утвердило новый порядок ведения школьного дневника
Министерство образования Беларуси утвердило новый порядок ведения школьного дневника. Самым значимым стало некоторое послабление, которое ведомство допустило белорусским школьникам: теперь им официально разрешили вносить исправления в записи в дневнике.
Согласно ведомственному постановлению №38 от 14 февраля, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 26 февраля, теперь от школьников не будут требовать в начале учебного года заполнять сразу же расписание учебных занятий. О нелогичности этого требования нередко говорили и сами ученики, и учителя, ведь не первой учебной неделе нового школьного года нередко в расписание вносятся коррективы, в результате записанное в понедельник расписание на пятницу уже во вторник может оказаться не актуальным.
С 1 сентября 2025 года (именно тогда новое постановление официально вступит в силу) в начале учебного года в дневниках школьники будут записывать лишь следующие сведения:
- заполнять титульный лист,
- указывать фамилию и собственное имя в родительном падеже.
Как и прежде, заполнять дневники можно будет на одном из государственных языков шариковой ручкой с пастой фиолетового или синего цвета. Использовать цветные карандаши, фломастеры, наклейки и аппликации в дневниках по-прежнему не разрешается.
Ещё одно изменение в правилах касается написания названий предметов и записей с домашним заданием в дневниках. В правилах чётко прописали, что записывать со строчной буквы нужно:
- домашнее задание,
- названия месяцев,
- названия учебных предметов.
При этом в правилах сделали оговорку: допускается сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов по правилам, которые регламентирует сам учитель “согласно существующим нормам”.
Кроме того, в правилах появился пункт об исправлениях в дневниках. Минобразования официально разрешили зачеркивать чертой неправильную запись и писать поверху правильный вариант.
Ранее Telegraf.news рассказал, можно ли в школах не использовать бумажные дневники учащихся, если применяются электронные. Министерство образования Беларуси дало разъяснения по этому вопросу в своем инструктивно-методическом письме к началу 2024/ 2025 учебного года.
В Минобразования пояснили, можно ли заменить бумажные дневники электронными в белорусских школах