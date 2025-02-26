Минобразования Беларуси утвердило новый порядок ведения школьного дневника

💼 Официально

Опубликовано: 26.02.2025 11:37 , Обновлено: 26.02.2025

Министерство образования Беларуси утвердило новый порядок ведения школьного дневника. Самым значимым стало некоторое послабление, которое ведомство допустило белорусским школьникам: теперь им официально разрешили вносить исправления в записи в дневнике.

Согласно ведомственному постановлению №38 от 14 февраля, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 26 февраля, теперь от школьников не будут требовать в начале учебного года заполнять сразу же расписание учебных занятий. О нелогичности этого требования нередко говорили и сами ученики, и учителя, ведь не первой учебной неделе нового школьного года нередко в расписание вносятся коррективы, в результате записанное в понедельник расписание на пятницу уже во вторник может оказаться не актуальным.

С 1 сентября 2025 года (именно тогда новое постановление официально вступит в силу) в начале учебного года в дневниках школьники будут записывать лишь следующие сведения:

заполнять титульный лист,

указывать фамилию и собственное имя в родительном падеже.

Как и прежде, заполнять дневники можно будет на одном из государственных языков шариковой ручкой с пастой фиолетового или синего цвета. Использовать цветные карандаши, фломастеры, наклейки и аппликации в дневниках по-прежнему не разрешается.

Ещё одно изменение в правилах касается написания названий предметов и записей с домашним заданием в дневниках. В правилах чётко прописали, что записывать со строчной буквы нужно:

домашнее задание,

названия месяцев,

названия учебных предметов.

При этом в правилах сделали оговорку: допускается сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов по правилам, которые регламентирует сам учитель “согласно существующим нормам”.

Кроме того, в правилах появился пункт об исправлениях в дневниках. Минобразования официально разрешили зачеркивать чертой неправильную запись и писать поверху правильный вариант.

Ранее Telegraf.news рассказал, можно ли в школах не использовать бумажные дневники учащихся, если применяются электронные. Министерство образования Беларуси дало разъяснения по этому вопросу в своем инструктивно-методическом письме к началу 2024/ 2025 учебного года.

В Минобразования пояснили, можно ли заменить бумажные дневники электронными в белорусских школах