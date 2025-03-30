Где и как разрешили проводить выпускной в 2025 году? В Минобразования посоветовали регионам использовать «прогрессивный опыт Минска»

Опубликовано: 30.03.2025 09:45 , Обновлено: 30.03.2025

Где и как выпускники белорусских школы в этом году смогут провести торжественные мероприятия по случаю последнего звонка и школьный выпускной вечер? О нюансах организации рассказала заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. В частности, она посоветовала белорусским регионам использовать "положительный, прогрессивный опыт города Минска".

Когда?

Петруцкая сообщила, что 5 марта министр образования уже подписал приказ №83 о проведении в учреждениях общего среднего образования выпускных торжественных мероприятий (текста документа в открытом доступе журналисты Telegraf.news пока не нашли). По словам замминистра, в приказе “достаточно подробно и детально” расписано не только в какие сроки будут проводиться торжественные линейки и выпускные в 2025 году, но и как именно можно будет организовать эти мероприятия, передало госагентство БЕЛТА.

Сроки Петруцкая назвала следующие:

последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов - 24 мая,

выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании - 13 июня.

Как?

Что касается формата торжественных мероприятий, о которых было немало споров в прошлом году, рекомендации Минобразования остались прежними. Выпускные для 11-классников рекомендовали проводить непосредственно в самих учреждениях образования и лишь в отдельных случаях - в учреждениях культуры или учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Очевидно, что варианты с ресторанами, кафе, клубами и агроусадьбами остались вне рекомендованного списка мест, как минимум для официальной части выпускного.

Петруцкая также обратила внимание на “положительный и прогрессивный” опыт Минска, где на протяжении нескольких лет на площадке “Минск-Арены” для выпускников всех минских учреждений образования централизованно организовывали масштабный праздник. Петруцкая назвала его “замечательным мероприятием, которое отличается своим масштабом и остается в памяти выпускников” и призвала регионы организовывать для местных выпускников нечто подобное.

Гимн, 80-летие ВОВ, Годом благоустройства - обязательные элементы выпускных

Замминистра образования также назвала несколько обязательных элементов торжественной части школьных линеек и выпускных. Во-первых, это исполнение государственного гимна Республики Беларусь. Во-вторых, это связь с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которую Беларусь отмечает в 2025 году. И в-третьих, это Год благоустройства, которым объявлен нынешний год в Республике. Всё это, по мнению Петруцкой, “открывает дополнительные возможности для интеграции этих тем в концепцию мероприятия”. В качестве конкретного примера таких обязательных элементов чиновница привела церемонию закладки аллеи или капсулы памяти для выпускников будущих лет.

Именно с разработки концепции выпускного вечера замминистра рекомендовала начинать организацию школьных выпускных, чтобы “объединить все мероприятия и активности под одной общей концепцией, которая будет отражать глубокий смысл и ценности, заложенные в жизни школы”.

Одобренные Минобразованием форматы выпускных

В ведомстве даже предложили несколько шаблонов такой концепции, которые Петруцкая назвала “замечательными”. Вот лишь несколько из них, которые упомянула чиновница:

Выпускной вечер в формате презентации фильма (книги, альбома, страницы в социальных сетях, сайта) “Кинолента школьных дней”. По мнению Минобразования, этот формат позволит “воссоздать ретроспективу школьных лет, этапы взросления выпускников” и напомнит выпускникам об их самых значимых достижениях и победах.

Церемонии награждения “11 лет #ВМОМЕНТЕ” или “Выпускник - 2025” - в стиле кинофестивалей, с красными дорожками, фанфарами, вручением наград за победы в различных номинациях.

Самодеятельный школьный капустник, который, по мнению экспертов ведомства, поможет выпускникам “создать непринужденную обстановку дружелюбия и взаимопонимания”.

Классический конкурс талантов, где выпускники смогут продемонстрировать свои лучшие способности и “стать примером в воспитании чувства патриотизма, гордости и уважения к своей школе”.

Квест с различными заданиями и головоломками, которые также могут быть нацелены на раскрытие талантов и способностей выпускников.



Письма в будущее или общий видеофильм, в которых смогут поучаствовать абсолютно все выпускники.

Флешмоб - заранее подготовленный общий танцевальный номер, музыкальное выступление или инсценировка любимой сцены из школьной жизни.

При выборе концепции и формы проведения выпускных мероприятий, по словам Петруцкой, необходимо учитывать мнение и согласие с ней всех учеников. В целом, по мнению замминистра, выпускной вечер должен превратиться в “уникальное и значимое событие”, которое для 11-классников станет не только праздником, но и “символом нового этапа в жизни”, а также “данью уважения к истории и культуре страны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году проведение школьных выпускных президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совету министров и главе своей администрации взять на “жёсткий контроль”. На этот шаг белорусский власти пошли после обращения некоторых родителей, которые начали возмущаться тем, что школьные выпускные начали превращаться в “шоу на лимузинах” с посещением увеселительных заведений.

Лукашенко поручил Совмину и своей администрации взять на «жесткий контроль» школьные выпускные. Почему?

После этого в Министерстве образования выпустили свои рекомендации для школ, как можно организовать это событие. Фактически, одобренные ведомством форматы проведения выпускных остались неизменными с прошлого года.

В Минобразования дали список рекомендаций, как проводить выпускные в школах Беларуси. Обязательный?