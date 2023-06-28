В Минобразования показали, какими дневниками разрешат пользоваться белорусским школьникам в 2023/24 году

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Опубликовано: 28.06.2023 16:28 , Обновлено: 28.06.2023

На сайте Министерства образования Беларуси опубликовали изображения дневников, которыми разрешат пользоваться школьникам в 2023 и 2024 учебном году.

В ведомстве сообщили, что в новом учебном году в школах будут пользоваться дневниками, изданными полиграфическими предприятиями в 2023 году в соответствии с Типовыми формами дневника учащегося, утвержденными постановлением Минобразования.

Также можно будет пользоваться и дневниками, выпущенными в 2022 году.

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

Картинка с сайта Министерства образования Беларуси

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