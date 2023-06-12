Совмин Беларуси предложил законопроект, чтобы судить мертвых и назначать им адвоката. За что?

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Опубликовано: 12.06.2023 16:39 , Обновлено: 12.06.2023

Совет министров Беларуси предложил проект закона «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». В случае его принятия суды смогут судить и мертвых.

Правительство приняло проект, корректирующий статью 29 Уголовно-процессуального кодекса. В случае его принятия белорусские органы будут иметь право возбудить в отношении умерших уголовные дела по преступлениям, перечисленным в статье 85 Уголовного кодекса РБ:

подготовка или ведение агрессивной войны;

акт международного терроризма;

геноцид;

преступления против безопасности человечества;

производство, накопление или распространение запрещенных средств ведения войны;

экоцид;

применение оружия массового поражения;

нарушение законов и обычаев войны;

нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов;

бездействие или отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.

Раньше по этим статьям, хоть они и были без срока давности, судить можно было только живых, а в случае принятия законопроекта - возбуждать уголовные дела можно будет и в отношении умерших.

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Законопроект готовится к чтению в парламенте, после его принятия и подписания Александром Лукашенко через десять дней он вступит в силу.

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Что заявили в Генпрокуратуре?

Еще в начале 2023 года Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси заявил, что к концу года хочет начать судебные процессы над умершими немцами.

«Я думаю, в конце этого года мы начнем заочные процессы в белорусских судах в отношении не только еще живых палачей, но и умерших», — пообещал тогда он.

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Позже в Генпрокуратуре сообщили, что создали специальную рабочую группу, которая должна подготовить законопроект, позволяющий судить умерших людей. Группа должна определить «порядок производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям».

Речь о «нацистских преступниках и их пособниках», которых ранее не судили, «в том числе по причине связанных с политикой отдельных государств», уточнил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

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