В Генпрокуратуре Беларуси начали готовить закон, чтобы судить мертвых

Опубликовано: 09.03.2023 12:37 , Обновлено: 09.03.2023

В Генеральной прокуратуре создали рабочую группу, которая должна подготовить законопроект, который позволит судить в Беларуси умерших людей.

В частности, группа должна определить «порядок производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям».

Речь идет о «нацистских преступниках и их пособниках», которых ранее не судили, «в том числе по причине связанных с политикой отдельных государств», уточнил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Напомним, как писал Телеграф, генпрокурор Андрей Швед хочет начать судебные процессы над умершими немцами к концу 2023 года.

«Я думаю, в конце этого года мы начнем заочные процессы в белорусских судах в отношении не только еще живых палачей, но и умерших», — пообещал он.